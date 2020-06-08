千萬超跑成廢鐵？兩藍寶堅尼「互撞慘況」曝光：飄移失敗

世界各地有不少超跑愛好者平生就是希望擁有一台愛車，而每當台灣傳出超跑在路上發生事故，總會因為其高昂的修車費吸引民眾目光。在新加坡近日也傳出一起兩台超跑對撞的事件，這兩台外型相似、配色一致的千萬超跑在北方的公路上彼此迎頭互撞，畫面曝光後也讓不少台灣人表示這情況實在太難得一見直呼「飄移失敗了」。

在新加坡北邊的三巴旺住宅區近日就傳出超跑互撞的消息，由於該地區時常傳出超跑刻意炫耀、無視交通規則的事見，就有不少當地居民產生怨言，而在昨（ 7 ）日該社區某段公路上就有兩台黃色的藍寶堅尼面對面撞上，這起事故雖沒有任何人員傷亡，但也吸引眾多該地居民關注，紛紛拍下這難得的景象分享到網路上。

▲這兩台車款、配色相仿的超跑互撞景象讓在地民眾紛紛拿起手機拍照。（圖／翻攝自臉書專頁 SG Road Vigilante ）

▲兩台超跑有擦撞，所幸現場並無人員傷亡。（圖／翻攝自臉書專頁 SG Road Vigilante ）

根據新加坡媒體報導，這起車禍的兩台超跑都是有著號稱義大利國寶的超跑品牌藍寶堅尼（ Lamborghini ），其中一台更是在台灣就要價千萬的「大牛」 Aventador S ，不少新加坡人就表示平常看到一台就很稀有了，看到兩台長那麼像還互相追撞實在太少見，並開玩笑回覆「感謝支持地方車行」、「看起來有像大黃蜂變形到一半」。

▲車禍的超跑也將送至當地車行，車主可能將面對高昂維修費用。（圖／翻攝自臉書專頁 SG Road Vigilante ）

而消息傳到台灣也有不少網友表示「這種心痛，我這種貧民無法理解」、「一直覺得是兩塊相撞的鳳梨酥，真的不知道自己在想甚麼」、「以新加坡買車的費用，可以買這種車的真的非常非常非常非常有錢。（在台灣買藍寶基尼是非常有錢的話）」、「飄移失敗了」、「沒保持社交距離的慘況」、「跑的比自己的影子還快」。（編輯：楊智傑）