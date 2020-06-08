影／痛爆！飛旋踏板撞小腿脛骨　這些痛苦唯「機車族」懂

▲High咖表示，飛旋踏板撞到小腿脛骨超級痛（圖／High咖的屁孩日記 授權）

▲掛在外面的安全帽下雨後有如「安全帽湯」（圖／High咖的屁孩日記 授權）

台灣的機車密度為亞洲之冠，一張台北橋「機車瀑布」之照片，曾經更登上《國家地理雜誌》網站，然而，在機車代步方便的情況下，有些麻煩之處卻只有「機車族」了解。YouTube頻道「High咖的屁孩日記」日前拍了一支影片，在述說騎機車所會遇到的事，內容有趣又中肯，吸引網友熱議。High咖-邱志恒曾是《大學生了沒》固定班底，近期在YouTube上拍影片，浮誇直言的個性，在網路上擁有不少粉絲。日前拍了一支討論「機車族」的影片，影片中整理機車族所遇到的事。首先是「移車」，他提到，在台灣一個停車格中，停了兩台半機車才是「正常發揮」，「移車」也成為了機車族的必要技能之一，最讓人生氣的是，總有機車不立中柱，讓不少人在移車時相當困難。當車子順利停進去後，要在狹窄的停車位中「立中柱」更是困難，一不小心就會被一旁的排氣管燙傷，甚至，小腿脛骨被飛旋踏板撞到，許多網友也有類似經驗，留言說：「拜託那飛旋踏板根本就小腿截肢器！」而機車族最討厭的就是下雨天，即便是穿雨衣騎車，最後全身也都會濕透。每到夏天的午後雷陣雨，更讓掛在外面的安全帽盛滿雨水，成了「安全帽湯」，台灣的氣候相對較濕，安全帽根本不會馬上乾，戴上去後整個頭又癢又臭，想抓癢也抓不到。最後，他表示，台灣的道路相當不平，路上都是坑洞與人孔蓋，最令他不爽的是，買完便當和飲料後，騎過坑洞，總會讓飲料灑出來，更酸說，只有在選舉期間會有人注意，選上後就不管了。影片PO出後，讓許多網友深感認同，在下方留言說：「超討厭移車啊，女生根本移不動！」、「我媽都說騎車好像騎馬，坑坑洞洞的」、「不懂人孔蓋在路上那麼多個是怎樣，每次想閃還要看後照鏡有沒有車過來」（影音編輯：劉俊佑）