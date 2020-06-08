澎縣府意圖「作弊」？陳慧玲：大倉民調忽視不同意者意見

爭議許久的澎湖縣大倉島媽祖信仰文化園區續建案，將於8日至12日全縣民調委由兩家公司辦理，不過卻傳出原本單一民調題目「請問您是否贊成在白沙鄉大倉島續建澎湖媽祖觀光園區？」卻被縣府發言人陳其育在6月5日發出的新聞稿中，誤導性的說出如果民眾不同意在大倉，將會改於重光開發區興建，對此議員陳慧玲就大肆抨擊縣府「意圖作弊」，還刻意忽視不同意興建的民意。



▲陳慧玲說明，這樣的民調處理等同宣告媽祖神像終會豎立，不是大倉就是在重光，完全漠視網路社群中長期存在大量「不要興建」的意見。（圖／記者張塵攝，2020.06.08） 陳慧玲說明，根據縣府發言人陳其育的說法，這樣的民調處理等同宣告媽祖神像終會豎立，不是大倉就是在重光，完全漠視網路社群中長期存在大量「不要興建」的意見。縣府還選在假日前夕突然宣佈在8日起進行民調，讓民眾覺得澎湖縣政府有「偷跑」的意圖，既然縣府已經委託政風處做民調，何不開大門走大路，與民意直球對決。





海洋公民基金會董事吳雙澤說，目前縣府提供的民調問卷，題目為「請問您是否贊成在白沙鄉大倉島續建澎湖媽祖觀光園區？」海洋公民基金會將派人到台北全程監看民調過程，不過只是負責監看，沒有幫縣府背書的意思，他們推動反大倉媽祖公投仍會持續進行。



▲海洋公民基金會認為選項僅有「是否同意於大倉島續建媽祖文化園區？」，顯示民眾在此議題的參與空間實際上仍相當狹隘。（圖／海洋公民基金會提供） 海洋公民基金會也表示，雖然澎縣府決定以民調方式處理該問題，然而選項僅有「是否同意於大倉島續建媽祖文化園區？」，顯示民眾在此議題的參與空間實際上仍相當狹隘，建議縣府在民調結果公佈後，還要舉辦公聽會凝聚大家的意見，透過平台集思廣益討論媽祖神像的未來。







