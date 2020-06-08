PS4悠遊卡買不到！超商開賣「瞬間秒殺」：要等到明年了

年初悠遊卡公司推出 PS4 手把造型悠遊卡獲得好評，而今

（8）日上午 11 時起推出的「連三天限時不限量」活動，卻因大批民眾守在超商機台，導致系統一度當機，不少民眾等了 10 分鐘進入預購畫面，發現僅剩明年3月後才能取貨。對此，悠遊卡公司和超商業者也做出最新說明。

悠遊卡公司針對本次 PS4 手把造型悠遊卡的搶購潮表示，截至今日中午 12 時，全台預售量已超過 10 萬張。不過受限於工廠產能和製作期程，將排程至明年 7 月取貨，各通路將會依「取貨日」的先後陸續上架，同時也保證此波「限時不限量」預購期間（ 6/8 至 6/10 ），消費者一定買得到，也將加快生產讓消費者等待時間縮短。

▲《 NowNews 今日新聞》實測發現等到超商系統恢復時，早已沒有存貨。（圖／ NowNews 資料庫）

而超商也表示將會全力配合悠遊卡公司，其中 7-11 和全家強調將會搶修系統並協助消費者預購，後續是否會再釋出貨量則以悠遊卡對外公告為主，萊爾富則透露，首四波預計到貨時間分別為 11 月 20 日、 12 月 20 日、 2021 年 1 月 3 日、 2020 年 3 月 19 日，各限量 500 張，共有 2000 張，第五波則要到 3 月 19 日後才能取貨。

事實上，這波悠遊卡公司取得 Sony 合作推出的 DUALSHOCK®4 無線控制器造型悠遊卡年初就已被秒殺，而本月 3 日再度開放預購當天，不到 20 分鐘就已宣告售罄，當天黃牛也在各大電商、網購平台「轉售」上架，價格由原本的 390 元喊到萬元不等，而這次推出的「限時不限量」措施雖保證拿的到貨，但粉絲想要拿到手，可能還要耐心等待一段時間。（編輯：楊智傑）