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雨炸中南部　氣象局發布九縣市大雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-06-08 15:07:09
▲中央氣象局針對中南部九縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
受到鋒面接近影響，中央氣象局稍早針對中南部九縣市發布大雨特報，提醒民眾需注意雷擊及強陣風的發生。

中央氣象局表示，受到鋒面接近及對流雲系發展旺盛影響，今日中南部地區易有短時強降雨，有局部大雨發生的機率，請民眾需注意雷擊及強陣風。

發布大雨特報的縣市包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

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