習俗百科／神明自行退神三大主因！須做好充分溝通

▲神明示意圖。（圖／shutterstock）

保庇NOW曾在〈習俗百科／與神明緣分已盡？退神儀式誠心恭送回天庭〉一文中介紹了退神儀式，若家中成員因為信仰的改變，或是家中長輩離世，後輩又沒有供奉神明的習慣，多會選擇「退神」。近幾年，也有越來越多人是因為租屋環境而選擇退神，願意讓房客設置神明廳的房東越來越少，使得許多人不得不「暫時」退神。除了上述是因為信徒的關係需要退神之外，另一種則是神明主動離開的退神，神明為什麼會選擇自行離開呢？此篇整理出三大原因，首先，第一個原因是最常聽到的原因，現代人因為工作繁忙、課業壓力大，儘管家中有神明廳供奉神明，但還是許多人常常忙到沒時間拜神明，沒有香火供奉當然留不住神明。第二個原因，若信徒品行有問題，例如吸毒、賭博、酗酒等狀況，無法和神明一同累積福報、積陰德修行，信徒也不花時間請示神明、與神明充分溝通，神明與信徒間的距離就會越來越大，時間久了神明發現無能為力，自然會離開；第三個原因，受到冤親債主討報的影響，若累世的冤親債主影響力相當大，神明力有未逮時就會被趕走。若發現神明自行退神，因為狀況比較複雜，建議還是請專業的老師到家中協助處理，或是回到當初分靈神明的祖廟，詢問廟方人員該如何處理，退神科儀一定要做得圓滿，才不會招致後患。（編輯：連宜方）資料參考：育德媽祖同修會影音頻道