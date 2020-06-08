4大利多加持！澎湖成為後疫情時代國內旅遊大熱門

▲澎湖因為旅遊資源豐富，位處離島有海洋度假的優勢，因此成為後疫情時代國人暑假旅遊的首選。（圖／記者張塵攝，2020.06.08）

▲雄獅旅行社有意引進一艘7萬5千噸級的新郵輪，規劃基隆-澎湖-馬祖的4天3夜郵輪行。（圖／記者張塵攝，2020.06.08）

▲交通部觀光局在7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，將一直實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，一周7天都可申請。（圖／記者張塵攝）

新冠肺炎的疫情趨緩之後，澎湖的旅遊利多也不斷，日前傳出廉價航空虎航將在7月份開始，每天投入3-4班飛A320的大飛機，而國內旅遊業界龍頭之一的雄獅旅行社，已確定將進駐澎湖經營國內旅遊市場，商定在澎湖機場設旅遊服務櫃台，而7月開始交通部觀光局也將啟動「安心旅遊」方案，到時離島自由行將有2000元的補助，澎湖縣政府2020海上國際花火節在7月6日盛大開幕，4大利多同時開展對於澎湖觀光將是一劑強心針。年營業額高達500億的雄獅旅行社，往年國內旅遊只占4%而已，但今年受到新冠肺炎疫情影響，國外旅遊至今完全停擺，因此該公司1800多名員工，將全部投入國內旅遊市場﹔澎湖因為旅遊資源豐富，位處離島有海洋度假的優勢，因此成為後疫情時代國人暑假旅遊的首選。總經理黃信川上周拜會澎湖縣長賴峰偉時表示，雄獅旅遊將在澎湖機場設點，初步商定先設旅遊服務櫃台，也會正在馬公市區挑選店面做為營運總部，未來將派遣高階幹部進駐澎湖，全力開發國民旅遊市場。雄獅有意引進一艘7萬5千噸級的新郵輪，規劃基隆-澎湖-馬祖的4天3夜郵輪行。看好澎湖離島觀光將在暑假大爆發，隸屬華航的廉價航空虎航，也傳出將以兩架A320飛機投入離島航線，並以松山機場為主要航站，串飛高雄及台中，三個點都會飛馬公，以彌補遠東航空停飛之後，澎湖航線所欠缺的運能。交通部觀光局在7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，將一直實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，一周7天都可申請。方案包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠等。自由行部分每個房間補助1000元，團體部分每人每日補助700元，離島則加碼補助一次，這樣好康大放送勢必會刺激民眾的旅遊意願。當然澎湖的國際海上花火節也會成為國人暑假旅遊的一大賣點，民眾可以搭機到澎湖享用澎拜的海鮮大餐，乘坐遊艇徜徉在藍天碧海，到觀音亭欣賞精彩萬分的煙火秀，還有無人機秀出的漫威英雄圖案。