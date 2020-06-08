搶悠遊卡太難？男「超狂卡位」　全場狂酸：當柏青哥在打

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（8）日上午 11 時悠遊卡公司就推出 PS4 悠遊卡的「限時不限量」預購活動，然而因為系統一時因為過多人潮湧入而當機，導致大批民眾最後看到自己只能選擇明天 3 月過後才能取貨的時間而氣憤不已。而對此，就有網友剛好看到自家附近超商有位阿伯竟搬來高腳椅佔在超商事務機前，引來不少網友討論。

原 Po 在臉書社團

「爆廢公社」貼出一張照片，仔細一看是 7-11 超商內的事務機 ibon 前面有名阿伯竟然將椅子搬來坐，還一邊翹著腳滑手機，一邊操作事務機，單據口甚至還有一大串小白單，動作十分熟練，讓人不禁聯想到近日被哄抬高價的 PS4 悠遊卡，不少網友都留言懷疑他是否就是「黃牛」本人。

▲阿伯姿勢熟練，坐在高腳椅上操作機台。（圖／取自臉書「爆廢公社」）

這張照片曝光後立刻引來網友討論「該不會就是黃牛吧」、「這樣子卡位也太缺德」、「還我悠遊卡啦」、「限時不限量還要搶嗎」、「PS4悠遊卡是不是被他買完了」，但也有網友猜測「可能是幫家人領口罩吧」、「今天也可能是領中鋼股東紀念品」、「這只有一段條碼，應該是在印東西吧，不像代收代售」。

事實上最近超商的事務機功能越來越方便，除了能繳費、郵寄店到店、列印、購票外，先前還配合政府口罩實名制政策，可以直接繳費領口罩。此外，超商也建議欲購買 PS4 悠遊卡的民眾仍可在 6 月 8 號至 6 月 10 號間，分散時段至超商預購；而悠遊卡公司也表示將會加速生產，縮短消費者等待時間。（編輯：楊智傑）