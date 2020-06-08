綠蠵龜被打稀巴爛　岸巡弟兄傷心掩埋送最後一程

▲研判該綠蠵龜疑似受到船舶螺旋槳誤擊致死，不過從殘體判斷已經死亡多時，並無研究價值。（圖／海巡署提供）

▲由於這隻綠蠵龜肢體腐爛破碎，年輕的海巡署同仁看到此情此景相當難過，小心翼翼的在附近的空地挖洞掩埋。（圖／海巡署提供）

金馬澎分署第七岸巡隊馬公商港安檢所人員，於8日上午接獲遊艇公司通報，在遊艇碼頭內發現了1隻「肢體破碎」的死亡海龜，安檢人員獲報後，立即通報澎湖縣農漁局派員到場協助處理善後，但因遺骸腐爛破損嚴重，無法丈量龜體大小，岸巡人員則就近掩埋。據澎湖縣政府農漁局保育專員表示，研判該綠蠵龜疑似受到船舶螺旋槳誤擊致死，不過從殘體判斷已經死亡多時，並無研究價值，因此由岸巡人員填寫「海龜救援紀錄單」，通報至「海龜、鯨豚通報群組」之後將其就近掩埋。由於這隻綠蠵龜肢體腐爛破碎，年輕的海巡署同仁看到此情此景相當難過，小心翼翼的在附近的空地挖洞掩埋，由於時序到了夏季，許多綠蠵龜都會回到澎湖海域附近，伺機在他的出生地沙灘產卵，藉以撫育繁殖下一代，農漁局鄭姓技士也呼籲澎湖地區的遊艇、漁船，進出港灣時要注意速度，以免誤傷這些回來澎湖產卵的海龜。海巡署呼籲，海洋保育是海巡署核心工作之一，海巡人員平時除執行公務勤務外，各項海洋生態保育工作均格外重視，籲請民眾愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，以維護海洋自然生態環境的平衡，如民眾發現保育類動物或其他需要海巡人員協助，請撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將竭誠為您服務。