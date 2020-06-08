名字有「龜」免費登龜山島　觀光局真的找到2個人

龜山島即日起展開開島觀光 20 周年系列活動，凡於 8 月 1 日當天，名字內有「龜」的民眾就可以免費登島，但卻遭網友質疑「誰名字會取龜」，不過觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區澄清，龜實際上有長壽之意，目前也已經找到 2 位民眾符合資格，會邀請他們來龜山島玩。龜山島過去為軍事管制區，直到 2000 年才開放登島觀光，目前每日最多容許 1,800 人上島，為慶祝開島觀光 20 周年，除要尋找昔日龜山島住民、駐軍，凡是名字內有「龜」的民眾，還可在 8 月 1 日當天免費登島，限額 20 名。不過該活動卻在網路上引發熱議，網友質疑「誰名字會取龜」，開玩笑說只有龜仙人、傑尼龜、忍者龜才能享有這項福利，國民黨立委葉毓蘭甚至在在臉書發文，「觀光局實在是在討罵！誰的名字會取龜？」對此，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區回應，「龜」實際上有長壽之意，沒有罵人的意思，目前已經找到 2 位民眾姓名中有龜字，分別是住在宜蘭縣龜山里的「吳龜Ｘ」，他是龜山島居民的後代；另一位則是住在台南縣的「吳龜Ｘ」，但不確定兩人是否有親戚關係。東北角暨宜蘭海岸國家風景區強調，慶祝活動會照原規畫進行，歡迎全台灣姓名中有龜的民眾共襄盛舉，若 8 月 1 日免費登島的名額沒有額滿，會邀請弱勢家庭的小朋友免費登島遊玩。