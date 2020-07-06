林右昌專訪5／約會地點、美食好難選？市長玩樂指南公開

▲林右昌推薦基隆不管是風景或是美食都有全台唯一的特色，一定能讓遊客印象深刻(圖/基隆市政府提供)

身為在地基隆人，市長林右昌笑說，在市府努力下這幾年基隆觀光復甦，所有他的「私房景點」都已經變成打卡熱點，包括潮境公園、和平島、色彩屋，每到假日都人潮滿滿、非常熱鬧。林右昌說，學生時代就是約會聖地、風景優美的望幽谷，步道難度不高卻能看到優美景色，老少咸宜；他更透露其實潮境公園中的「101高地」是整個觀海步道中他最愛的一處，視野極佳，往右就可以看到九份、潮境灣、甚至能見度高可以看到鼻頭角、野柳，日出日落各有風采。若還有時間，林右昌非常推薦在夏天時，搭船出海到「台灣的龍珠」——基隆嶼看看，是一輩子一定要有一次的體驗。談到美食林立的基隆，會私心推薦哪幾道料理？林右昌打趣道，「這是整個專訪中最難的一題！」來到基隆，就是要品嚐在地的小吃攤，基隆不管是廟口夜市、或是巷弄間的小攤販，「多樣性非常高，不會發生從頭走到尾都賣同一種的狀況，選擇多元，可以每一攤都吃吃看！」基隆作為歷史悠久的港口都市，承接過荷蘭、西班牙、日本等等多元文化，也造就了飲食文化的豐富性。除了在外地看不到的「吉古拉」，是臨海的基隆特有的小點，使用魚漿打成Ｑ彈有嚼勁的焦黃色魚捲，搭配甜辣醬或放在湯麵中，是每個基隆人熟悉的家鄉味；還有肉圓「和其他縣市的做法不同」，將做好的肉圓泡在油中，而非去炸或是清蒸，讓外皮有嚼勁卻不老、不硬，林右昌說，第一次去外縣市求學吃到別的地方的肉圓，讓他馬上跟朋友說「這跟基隆的肉圓不一樣！」基隆有最新鮮的海鮮以外，咖啡廳、小餐館也是新生代少不了的去處，市中心林立的咖啡廳，「代表越來越多年輕人願意待在基隆」，除可享受一邊看海景的悠閒氣氛，更有老城、舊港都的浪漫情懷，且基隆的小店獨特性高，比如全北部最熱鬧的漁市——崁仔頂漁市旁，附近的巷弄也接連開設許多深夜才亮燈的餐酒館、咖啡廳，配合崁仔頂的營業時間，許多漁民也會在忙餘一起「喝杯咖啡」，營造出全台獨有的景觀。

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