香港政府出手紓困　國泰航空宣布390億港幣資本重組計畫

香港國泰航空今（ 9 ）日公告暫時停止交易，稱待刊發重要消息公告。國泰航空下午宣布一項資本重組計畫，預計自 3 部分取得港幣 390 億元資金（約合新台幣 1,515 億元），讓國泰航空全面檢討業務及進行業務轉型，以反映環球旅遊市場的新勢態。受到去年反送中及新冠肺炎影響，國泰航空營運受到嚴重衝擊，客運需求幾乎跌到谷底，收益僅剩去年同期的 1% ，近期就不斷傳出國泰航空將重組的消息。國泰航空表示，資本重組計畫分 3 部分，包含向香港特別行政區政府發行港幣 195 億元的優先股及分離認股權證、向現有股東配發港幣 117 億元的供股股份，以及香港特別行政區政府向國泰航空提供港幣 78 億元過渡性貸款。目前國泰航空 3 大股東為太古持股 45% ，中國國際航空持股 29.99% ，卡達航空則持股 9.99% 。日前國泰航空已實施削減 97％ 客運運力、高級管理層減薪、延遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、員工自願性特別休假等計畫，希望盡可能保留營運資金，今日國泰航空也將宣布新一波的高層減薪計畫及員工自願性特別休假計畫。據了解，國泰航空預計在今年第 4 季提出新的營運規模及模式，國泰航空集團主席賀以禮稱之為「艱難的決定」，必須在滿足香港的航空旅遊需求的同時，能讓集團得以保持健康的財政狀況。