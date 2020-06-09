旅遊業喊苦！四月出入境人次創18年新低　比SARS期間還慘

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國皆實施邊境管制，國內也祭出相對應防疫措施，根據交通部觀光局統計，今年4月出境人數僅1萬1168人次，入境人數為2559人，雙雙創下2002年以來出入境人數最低紀錄，甚至比SARS期間單月份還低。觀光局統計，今年4月出境數僅1萬1168人次，對比3月出境人數5萬8228人次，一口氣銳減超過4萬人次，且去年同期還有141.5萬多人次，銳減超過140萬人次，比SARS期間單月仍有11多萬出境人數還少。若從出境國家來看，則以中國大陸5730人次居冠，其次是香港299人次、美國260人次、日本253人次、加拿大103人次。至於入境人數部分，4月份來台旅客僅剩下2559人次，對比3月來台人數有7萬8000多人次，直接少了7萬多人，且相較於去年同期台旅客總計110萬1393人次，4月直接下滑超過100萬人次，比SARS期間單月仍有4萬多人次來台還少。4月來台入境者則以印尼560人次居冠，其次是中國大陸476人次、日本308人次、越南258人次、美國190人次。對於出入境人數創18年新低紀錄，旅遊業者坦言不意外，因國境不開，國際訂單也跟著國內確診病例一同「加零」，疫情對任何產業影響都很大。此外因台灣小、中、大型旅行社長期發展出境旅遊和接待入境旅客，郵輪等，這應有占旅遊業者95%的營收項目，畢竟國人旅遊大多採自由行，原本專做國旅市場的業者就比較少數。業者表示，政府雖然規劃在七月展開「防疫新生活」安心國旅補助，並推出振興方案增加國人消費誘因，但若觀光紓困補助停止，國境不開，幫助仍有限，屆時仍有可能出現裁員潮或無薪假情形。