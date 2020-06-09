網紅拍片教逃票！北捷發火「大動作」制裁：當我們塑膠？

網紅「Cat紙袋人」的 Youtube 頻道在網路上擁有7萬人訂閱，近日就發布了一則影片教導民眾「如何搭捷運不付錢」對此，台北捷運公司昨晚也罕見發布「強烈譴責聲明」，痛斥該網紅逃票外還將違法行為作成影片在媒體上傳遞，不但已向警方報案，連台北市長柯文哲也跟著痛批，而目前該支影片已遭檢舉下架，也掀起眾多討論。

昨晚北捷公司在臉書發表嚴厲聲明，痛斥蓄意尾隨逃票、假借廁所名義蓄意逃票、拍影片傳遞皆已違法，指出「台灣是法治社會，北捷不允許部分有心人士以身試法」，還特別標註「#當北捷塑膠膩」吸引更多人關注，在議員的質詢後，台北市長柯文哲也表示會聯繫影音平台，並痛罵「警察可以去傳他到派出所問嗎」。

▲ Youtuber 「 Cat 紙袋人」違法逃票影片遭北捷嚴正警告。（圖／取自「 Cat 紙袋人」 Youtube 頻道）

目前該支影片雖已下架，但先前上傳不到一天就有超過 1.7 萬點閱，影片內容無恥聲稱「一年可以省下 2 萬通勤費」，影片當中實際示範違法行為「第一招最經典的一招，就是前面人逼卡，我就從後面跟進去，我把這招稱為『你逼、我跟』，第二招就是跟站務人員借廁所，然後偷偷溜到月台搭捷運，我真的成功了」。

據了解，該名 Youtuber 真實身份疑似就是先前傳出刻意與女網友約炮，再惡整對方拍成影片的「 Bump 男人幫」頻道成員，昨晚甚至裸體拍攝「不自殺聲明影片」但又隨即刪除。北捷則表示針對網路違法逃票影片已向警方報案，並由捷警隊會同市刑大與轄區分局偵辦該名 Youtuber 相關刑責。（編輯：楊智傑）