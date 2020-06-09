大甲媽祖重啟遶境　防堵疫情仍不可輕忽

今（2020）年因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）的因素，多場大型宗教活動都延後或直接取消，但隨著疫情穩定，中央流行疫情指揮中心宣布大規模解封，大甲鎮瀾宮也隨之宣布今年的大甲媽遶境將在6/11起駕，6/20回鑾，一切都將在中央流行疫情指揮中心宣布的規範下進行。大甲媽祖在這個時候出門是令人振奮的，因為這代表台灣防疫有成，大家辛苦了好幾個月才有這個成績。但遶境是個大規模的人潮遷徙，所以仍需在某些規範下進行，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，未來的遶境活動都希望能將參加人數盡量維持在1000人左右的人數，並以已宣布遶境日期的旗山天后宮為例，標示旗山天后宮的遶境採取報名制，讓主辦單位得以掌握參與人數。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在記者會中表示，大甲媽遶境也會有相關的配套措施，主要有：轎班人數上限為800人，起駕宴取消，祝壽大典改為信眾自由參拜，宣導全程戴口罩，參加人員造冊，參加人員每天量體溫，宣導網路參拜媽祖。鎮瀾宮主動將轎班人數從1000人降為800人，不難看出鎮瀾宮想盡力減少參與遶境的信眾人數，以保持人與人之間的安全距離，但這一次遶境會面臨的問題，並非只是單純減少轎班人數竟能解決的。首先，800人是鎮瀾宮能掌握的人數，而崇敬大甲媽祖而自行前往隨香的信眾，再加上路途行經宮廟的接駕人數，實際上參與的人數可能是數以倍計，甚至不亞於去年的參與人數。大量的參與人數面臨的其實就是大規模的人與人接觸，雖然取消了起駕宴與祝壽大典，廟方也願意完全配合政府的政策，但並不能以法令制止信眾參拜媽祖，所以目前最大的問題，就是如何有效的掌握參加人員的名單以及健康狀況，包括那些自行參與的信眾。大甲媽沿途駐駕的廟宇當然也需要配合造冊登記，掌握參加人員名單，但有很多不屬於任何一間廟，單純是感念媽祖神威而前來參拜的信眾，才是最需要大家一起關注的，以前面提到的每天量體溫這個做法，該如何調配人力、多久該量一次、遇到體溫過高的信眾如何勸導回家休息，畢竟回歸原點來看，這是一場長達9天8夜，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等數個縣市的大規模宗教活動，就算廟方宣導希望大家能線上參拜媽祖，但會參加的人數會非常多也是可以預料的。所以目前最好的方式，就是包括鎮瀾宮在內會參與這一場宗教盛事的廟宇和團體，盡早發表實名制、每天量體溫、保持社交距離的實施細則，該如何將這些實施細則在這幾天內宣導給有意參加的媽祖信眾知道，是目前的首要任務。台灣的民間信仰有請神明出門送瘟的習俗，大甲媽祖繞境也是個長達百年的傳統，若中間斷了一年也十分可惜，但面對新冠肺炎的挑戰，即使疫情已經獲得控制也不能掉以輕心。從鎮瀾宮副董事長的發言可以了解到廟方絕對有配合政府防疫政策的決心，但面對目前好不容易有的防疫成果，如何完美守住九局下半，除了政府指導、廟方配合，更需要的是所有參與的信眾自律，只有共同盡心盡力防堵疫情，才能創造守護傳統與成功抗疫的雙贏局面。（編輯：黃彥昇）