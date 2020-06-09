後疫情時代下的冒險精神　橘子基金會邀青年向山致敬

2020年全球性疫情衍伸出邊境封鎖、社交隔離與遠距辦公學習等改變，讓大眾重思人際相處、面對自然之道。為此，橘子關懷基金會2020夏日學園將於8月2日至8日與合作夥伴們，分別以「體感冒險」與「腦內冒險」為主軸，設計循序漸進的課程。相關課程6月10日起開放報名，邀請50位台灣青年種下勇於改變的種子、從零開始認識台灣山林與自然環境。橘子關懷基金會自2008年成立以來，透過各項冒險計畫鼓勵青年挑戰自己，成功喚起新世代勇敢突破的精神。而基金會今年攜手台灣外展教育發展基金會、荒野教育團隊「米亞桑戶外中心」及資訊圖表設計團隊「Re-lab」，邀約青年從腳下土地開始冒險。基金會指出，台灣四面臨海、河川流短水急，更為全世界高山密度最高的島嶼之一，具豐富多元的自然環境，近年逐漸醞釀戶外活動風氣，政府也順應民意宣布「向山致敬」新山林政策，期待以開放簡化的方式鼓勵大眾走入山林、認識土地。而隨著疫情改變的新生活模式，大眾也開始珍惜更直接的人際互動與每一次走入自然的機會，因此2020 Summer School夏日學園以「Out For Adventure 去冒險」為出發，先以一系列戶外活動與講座讓學員從零開始認識冒險，搭配百K徒步、單攻玉山及轉譯山林等挑戰，帶領青年重新認識腳下土地、學習面對可能的失敗，並向大自然學習。本次「Summer School夏日學園」，以基礎戶外、野炊野營、溯溪體驗等課程做暖身，並邀約完成無氧攀登5座8000米高峰的台灣登山家「阿果」呂忠翰，與沒有大學文憑卻成功打造媒體集團的前商周集團執行長王文靜，現身講座與學員分享勇於挑戰，創造不可能的心法。完成必修訓練後，學員可選擇「體感冒險」或「腦內冒險」進階主題，前者將跟著「米亞桑戶外中心」指導員來場生理極限之旅，除用雙腳徒步破百公里的山海圳綠道及單攻玉山，還得學習實境拍攝行進過程，以影像訴說海拔從0到3,952公尺的自然地景變化與旅程感受；而「心智冒險」將與「Re-lab」一起激盪腦內風暴，嘗試以不同角度切入，用新穎視覺化資訊圖表設計重啟對山的想像，給予台灣山林新定義。