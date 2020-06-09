預言疫苗明年四月有解　陳時中：中國送的敢用嗎

國內疫情趨緩，連日零確診讓中央流行疫情指揮中心，放寬各大防疫措施，指揮中心記者會也改成每週一次，但指揮官陳時中依舊行程滿檔，今（9)天下午來到寶島聯播網，接受主持人鄭弘儀的專訪。
面對主持人追問，目前針對新冠肺炎的疫苗進度，陳時中也脫口表示，明年四、五月的時候，就會有疫苗供應出來，而且到那時候一定是很穩定，甚至有可能時程往前，他也透露台灣的疫苗開發也會出來，目前國內沒有押寶只押在一樣，就是希望不要落後世界的開發腳步。
但被問到優先開發出疫苗會是哪個國家，陳時中坦言他認為會是中國大陸，但他也不忘強調：「中國大陸常用的疫苗就有很多問題，更別說這次是新的病毒」，他認為中國搶先開發出的疫苗潛藏問題會很多，就看有誰要先冒這個險。
鄭弘儀也追問，如果中國大陸搶先開發出疫苗，台灣要買嗎？陳時中則是笑答：「我是怕（中國大陸）會送來」，陳時中說只怕社區有大情況，所以被逼得要用，像現在疫情穩定，你要用它嗎？陳時中認為中國在製疫苗倫理規範超前，不像台灣倫理規範嚴格，就會慢一點，因為要分段做，每個觀察期都要兩、三個月，中國大陸則是他們人用的多、觀察期短、比較敢，不過像這次疫情比較嚴重，雖然倫理上有爭議，但不能說錯。
為了避免國內民眾擔心，陳時中也說未來不會強迫大家打，會把風險跟大家講清楚，收不收中國疫苗要看有沒有符合國內安全標準，如果都符合就會進來，但不會當公費疫苗。
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