殺雞儆猴！澎民宿業者詐騙旅遊補助款遭緩起訴

▲澎湖鐘姓民宿業者等 5 人見該方案施行之後心存僥倖，竟意圖詐領補助款，該案經有人密報檢舉，檢察官黃政德指揮警察局偵辦後，因事證明確業予緩起訴處分。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）

▲安心旅遊補助方案離島旅遊可再加碼補助，澎湖地檢署呼籲旅宿業者切莫心存僥倖，不實申請旅遊補助款而誤觸法網，得不償失。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）

交通部觀光局將在7月推出「安心旅遊」補助，不過澎湖地檢署提醒業者不要妄想「詐」騙補助款﹔澎地檢署檢察官9日偵辦民宿業者詐領108年秋冬旅遊補助款未遂案，經考量全部被告均坦承犯行，且業者未實際詐得補助款，檢察官依被告涉案輕重，諭知應分別向公庫支付 1 至 5 萬元不等之緩起訴處分金後，予以緩起訴處分。交通部觀光局及澎湖縣政府為推廣國內冬季觀光，自民國 108 年 9 月 1 日起至 109 年 1 月 31 日止，辦理 108 年擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠活動，凡本國人入住有參加優惠活動之旅館或民宿，每晚每 1 房間可依實際住宿房價折抵新臺幣 1,000 元，另依離島優惠方案，入住離島多補助1,000元。澎湖鐘姓民宿業者等 5 人見該方案施行之後心存僥倖，竟意圖詐領補助款，利用以無報有或以少報多之手法，製作不實領據及電子收據，向澎湖縣政府申請輔助費用 26 房次，共計 2 萬 6,000 元，均已涉犯刑法第 215 條之業務登載不實、第 216 條之行使業務登載不實文書、第 339 條之 4 第 1 項第 2 款、第 2 項之加重詐欺取財未遂罪等罪嫌。該案經有人密報檢舉，檢察官黃政德指揮警察局偵辦後，因事證明確業予緩起訴處分。澎湖地檢署表示，國內新冠肺炎疫情日趨緩解，交通部觀光局為舒緩觀光業困境，將自7月1日起至10月31日止，再度推出安心旅遊補助方案，且離島旅遊可再加碼補助，因此呼籲澎湖地區之旅遊及民宿業者切莫心存僥倖，不實申請旅遊補助款而誤觸法網，得不償失。