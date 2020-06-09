警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

殺雞儆猴！澎民宿業者詐騙旅遊補助款遭緩起訴

記者張塵/綜合報導-2020-06-09 18:17:44
▲交通部觀光局因新冠肺炎疫情趨緩將在7月推出「安心旅遊」補助，不過澎湖地檢署提醒部份蠢動的業者，不要妄想「詐」騙補助款，檢方一定會好好把關。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）
交通部觀光局將在7月推出「安心旅遊」補助，不過澎湖地檢署提醒業者不要妄想「詐」騙補助款﹔澎地檢署檢察官9日偵辦民宿業者詐領108年秋冬旅遊補助款未遂案，經考量全部被告均坦承犯行，且業者未實際詐得補助款，檢察官依被告涉案輕重，諭知應分別向公庫支付 1 至 5 萬元不等之緩起訴處分金後，予以緩起訴處分。

交通部觀光局及澎湖縣政府為推廣國內冬季觀光，自民國 108 年 9 月 1 日起至 109 年 1 月 31 日止，辦理 108 年擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠活動，凡本國人入住有參加優惠活動之旅館或民宿，每晚每 1 房間可依實際住宿房價折抵新臺幣 1,000 元，另依離島優惠方案，入住離島多補助1,000元。

▲澎湖鐘姓民宿業者等
▲澎湖鐘姓民宿業者等 5 人見該方案施行之後心存僥倖，竟意圖詐領補助款，該案經有人密報檢舉，檢察官黃政德指揮警察局偵辦後，因事證明確業予緩起訴處分。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）
澎湖鐘姓民宿業者等 5 人見該方案施行之後心存僥倖，竟意圖詐領補助款，利用以無報有或以少報多之手法，製作不實領據及電子收據，向澎湖縣政府申請輔助費用 26 房次，共計 2 萬 6,000 元，均已涉犯刑法第 215 條之業務登載不實、第 216 條之行使業務登載不實文書、第 339 條之 4 第 1 項第 2 款、第 2 項之加重詐欺取財未遂罪等罪嫌。該案經有人密報檢舉，檢察官黃政德指揮警察局偵辦後，因事證明確業予緩起訴處分。

▲安心旅遊補助方案離島旅遊可再加碼補助，澎湖地檢署呼籲旅宿業者切莫心存僥倖，不實申請旅遊補助款而誤觸法網，得不償失。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）
▲安心旅遊補助方案離島旅遊可再加碼補助，澎湖地檢署呼籲旅宿業者切莫心存僥倖，不實申請旅遊補助款而誤觸法網，得不償失。（圖／記者張塵攝，2020.06.09）
澎湖地檢署表示，國內新冠肺炎疫情日趨緩解，交通部觀光局為舒緩觀光業困境，將自7月1日起至10月31日止，再度推出安心旅遊補助方案，且離島旅遊可再加碼補助，因此呼籲澎湖地區之旅遊及民宿業者切莫心存僥倖，不實申請旅遊補助款而誤觸法網，得不償失。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀