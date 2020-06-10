哪位華語女歌手沒再發片最可惜？網狂推「她」：詞曲太神

台灣有許多唱歌好聽又才華洋溢的藝人，每位歌星都有著自己的獨特風格與魅力，而近日有網友就好奇在 PTT 發問「華語圈最可惜沒再發片的女歌手是誰？」沒想到全場答案幾乎一面倒，許多人都認為是「她」，並大讚「詞曲太神」。

原 PO 在 PTT 女孩板發文表示，之前看 YouTube 時看到那那大師介紹沒再繼續發片的女歌手，影片中介紹的好多都是一片歌手，他覺得最扯的是 阿爆&Brandy，拿到金曲獎隔天公司倒閉...還有 Melody 殷悅也很可惜！他個人超喜歡「愛多少早知道」這首歌，覺得殷悅的聲音很好聽，並好奇詢問大家「心中覺得沒再發片最可惜的華語女歌手是誰呢？」

▲網友在 PTT 討論哪位女歌手沒再發片最可惜。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起網友討論，大家紛紛留言「就已經離世的，阿桑之類的吧」、「 Olivia Ong、許慧欣人正聲音美」、「Elva 沒繼續跳舞真的可惜」、「Aki、龔詩嘉，她們聲音真的好好」、「 Olivia 唱英文超好聽的！」「郭靜」、「趙之壁，歌很有特色」、「陳淑樺，唯一」、「弦子」。

而被最多人點名的則是台灣創作型歌手，有「女周杰倫」之稱的林冠吟，「林冠吟的詞曲太神」、「林冠吟真的是首選」、「首推林冠吟，沒紅太可惜」、「林冠吟，毀滅愛情/秦俑神曲，現在還會聽」。此外，還有網友直指，林冠吟現在已經轉幕後了，

多製作配樂或編寫廣告歌曲

。（編輯：許苡晴）