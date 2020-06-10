台灣被害最慘的公眾人物是誰？眾全點名「她」：沒有之一

▲近日有網友在 PTT 發問「史上被媒體害最慘的公眾人物是誰？」結果許多人都洗版點名陳幸妤。（示意圖／翻攝自pixabay）

無論是藝人、網紅或政治人物等，公眾人物的一舉一動一直都是媒體及群眾矚目的焦點，甚至會被放大檢視，私生活不免會遭大肆探討，難有隱私。昨（ 9 ）日有網友就在 PTT 發問「史上被媒體害最慘的公眾人物是誰？」結果眾人一面倒洗版點名「她」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，台灣媒體一直都是社會亂源，最近很多公眾人物也被媒體炒得沸沸揚揚，他並好奇詢問大家「有沒有史上被媒體害最慘的公眾人物的八卦？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「史上被媒體害最慘的公眾人物是誰？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

▲網友洗板留言，點名陳幸妤。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「陳幸妤最可憐」、「台灣絕對是陳幸妤」、「陳幸妤說第二，沒人敢說第一」、「現在頂多網路酸幾句，陳幸妤是被媒體圍堵」、「陳幸妤，公然霸凌成這樣」；另還有人直指「當然是黛安娜王妃，陳幸妤有得比？」「台灣就陳幸妤，全球就黛安娜」、「柯文哲夫婦，藍綠夾殺」。

事實上，陳幸妤在父親陳水扁執政 8 年間，媒體特別喜歡捕捉她在鏡頭前的失控神情，是當時的發燒話題，甚至還被綜藝節目《全民大悶鍋》醜化模仿，陳幸妤的情緒失控畫面瞬間成了笑料。對此，陳幸妤也曾投書媒體，自述媒體跟拍行徑，除了偽裝成病人假看診行偷拍外，甚至「 10 幾台攝影機貼著玻璃，無視裡面上班的其他醫生、診所小姐、等候的病人的抗議」。





而媒體跟拍的瘋狂行徑，更讓陳幸妤不禁直呼「是不是要死才放過我？」經統計發現，同身為總統女兒，陳幸妤在媒體上報導篇幅是馬英九之女馬唯中及馬元中兩人合計的 6 倍之多，可見當時媒體關注度之高，也因此陳幸妤被台灣網友視為「全台被媒體霸凌最慘的人」。（編輯：許苡晴）



