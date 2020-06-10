影／這些東西台灣賣比較貴？他們環遊世界後比較各國物價

每個地方的經濟水平不同，相對物價也有所高低。YouTube頻道「豬豬隊友 Scott & Wendy」，用一年的時間環遊世界，在旅途過程中，到世界各國的大賣場紀錄物價，這次他們回到台灣賣場，要比價看看，台灣物價與各國相比是高或是低？
Scott & Wendy 是一對年輕情侶，年僅26歲的他們，毅然決然踏上環遊世界的旅程，更將旅途過程拍成影片分享給大家。這次他們回到台灣大賣場，要去看看台灣與世界各國的物價相比，是否比較便宜？
他們比價的物品有，礦泉水、青菜、肉、水果、紅酒等。在俄羅斯一把青菜大約台幣50元，在台灣的賣場卻只要台幣33元；在美國，雞蛋一顆平均台幣2.4元，而在台灣一顆台幣3.9元；最讓他們驚訝的是紅酒，在台灣一瓶750ml的紅酒要台幣250元，而在智利一瓶1.5公升的紅酒只要台幣一百塊不到，但他們也表示，台灣的紅酒幾乎都是進口的，運輸成本也會反映在價錢上。
影片PO出後，有些網友表示，台灣物價相對貴些，但台灣的健保卻是低價高品質，交通工具也非常便宜。網友留言說，「只要一跟進口有關，價格就容易提升，台灣礙於地理環境，很多都得用進口的，至少很多在地的食物真的便宜又好吃」、「行過千里路後，再審視自己熟悉的環境後，對物價會有不同的看法」、「臺灣部分原物料真的比較貴，不過如果以購買力來看的話，臺灣其實還是很不錯的」（影音編輯：劉俊佑）
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