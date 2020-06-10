老公隱瞞婚前有12筆土地！人妻提「超狂要求」遭全場罵翻

▲人妻的無理要求，遭不少人撻伐。（圖／翻攝臉書）

夫妻間名下財產分配一直是不少人爭辯不休的議題，一位人妻上網抱怨，在今年申報申報稅金時，意外發現先生名下有12筆土地，便開口要求向對方過戶一半到自己名下，另一半過戶給兩人小孩，文一出也引爆討論，不少人也對人妻「貪婪的行徑」感到傻眼。一位人妻投稿臉書「靠北老公」粉專，文中提到自己已經與丈夫結婚三年，兩人育有一子，不過在今年申報稅金時，意外發現老公名下有12筆土地，一問之下，男方才透露是15歲時爺爺過世分到的遺產，長孫分得12筆土地，其他長輩則是土地、店面及不動產。人妻疑惑「為何你不告訴我，我們結婚3年了都沒說」，並認為夫妻財產是要平分持有一人一半，因此向丈夫提出要求「6筆土地過戶到自己名下，另外6筆以後慢慢過戶到兩人兒子名下」，她覺得這樣能避免以後遺產稅問題。不過沒想到丈夫不斷裝傻拖延，讓人妻氣得大罵，「為何不能給我們母子一個保障？而且一開始隱瞞我們居心叵測」，並認為自己的要求相當合理，是丈夫「把錢看得比老婆、小孩還重」。不過貼文曝光也掀起熱烈討論，不少網友紛紛認為，「給我你老公的資料，我覺得必須先幫他備案，以免哪天突然死的不明不白的」、「避免以後遺產稅？這麼快就在想對方死了喔」、「給兒子一半還可以，給妳？妳憑甚麼？」「開始擔心男方的生命安全了」、「 我覺得妳看得比較重吧」、「婚前財產不必共有，婚後的不必特別分開登記也是共有的，別鬧了啦」。（編輯：潘毅）