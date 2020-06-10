陳時中笑稱自己不夠吸睛　找江宏傑站台卻虧他「比我短」

台灣桌球好手江宏傑，今（10）天難得在公開場合露面，地點卻不是球場，而是中央流行疫情指揮中心，原來是指揮中心找了江宏傑當防疫新生活運動的代言人，不僅記者會現場全都換上江宏傑海報，還把本人請到疫情記者會上，與指揮官陳時中同台，就為了宣導防疫新生活運動。
指揮官陳時中也在記者會開頭，笑稱自己可能不夠吸睛，所以要有帥哥美女來示範防疫新生活，才會比較吸睛。不過江宏傑在記者會上表現得相當緊張，面對多位媒體提問都以一兩句話簡答，還被指揮官陳時中笑說：「江宏傑的回答比我還要更簡短」。
另外針對先前江宏傑剛從日本返台，對日本防疫作為與台灣差異有什麼看法，江宏傑也是低調的說，全世界都是做好準備，他相信大家都是很努力的做好防疫。另外被問到會不會帶著老婆福原愛，支持國旅、並且使用振興券，對此江宏傑也笑答：「我還沒有想過，會回去跟小愛討論」。
防疫新生活六大要領，找來江宏傑親身示範、拍攝新海報，像是戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避開人群壅擠、進場量測體溫還有餐桌增設隔板，指揮中心希望透過知名運動員的示範，能起帶頭效應。
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