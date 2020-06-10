空污法新準則上路！罰鍰加重20倍　最高罰2000萬

為徹底改善空氣品質，保障國人健康，環保署加強裁罰處分，今（10）修正空氣污染防制法，發布「公私場所違反空氣污染防制法應處罰緩額度裁罰準則」，將罰鍰上限由原本的100萬元提高20倍，同時調整污染情節輕微者罰鍰下限，讓裁罰更符合比例原則。環保署空保處處長蔡孟裕指出，空污法自2018年修正過後，罰鍰採最高者共8件，其中繞流排放及大量排放黑煙屬情節重大，以最高罰處罰。此次修正重點，是特別針對刻意竄改固定污染源空氣污染物連續自動監測設施監測（CEMS）資料者，新增得以最高罰鍰裁罰的規定，來禁止欺瞞行為，上限也由原先的100萬提高到2000萬元。環保署也規定，未來違反空氣污染防制法規定者，尤其涉及排放有害空污物、在空氣品質惡化期、空氣品質不良區加重空氣污染狀況、未依者規定申請許可證而操作污染源，像是夜間違規、假日超標、影響學校等，將依「影響程度」加重計算以加重處分；另一方面，將情節輕微者的罰鍰下限調降，例如露天燃燒等情節輕微的個人行為，罰鍰下限由5000元調降為1200元。蔡孟裕強調，此次修正主要目的是讓裁罰更符合比例原則，而處罰只是手段而非目的，除罰鍰、停工、停業等行政處罰以外，部分違規事項還會涉及刑事處罰；若有不法利得，也會被追繳，不但無利可圖，還可能得不償失。根據空保處空污法修法資料統計，最高違規地點集中在臺中市、雲林縣及高雄市，以宏全國際股份有限公司、三櫻企業股份有限公司之工廠因繞流偷排廢氣，依法罰緩最高罰2000萬元為最高。該新裁罰準則今日起上路施行。