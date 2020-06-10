把握疫情商機！外貿協會助台食品外銷　進攻北美市場

▲外貿協會國際行銷顧問卓鴻儀（左二）協助我商與美國通路商火箭生軒配送公司洽談合作。（圖／外貿協會提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國紛紛祭出邊境及貨品出入的管制措施，我國出口業者也受影響，但食品製造業逆勢成長，第一季產值達新臺幣1,126億元，年增2.4%。為把握疫情期間商機，外貿協會積極為我國廠商尋找海外通路，協助業者調整海外布局策略，進軍北美市場。外貿協會北美海外行銷顧問卓鴻儀表示，美國各大城市部分地區疫情未見趨緩，又爆發多起遊行示威活動，商店及餐館暫時停止營業，已嚴重影響多數美國人民日常生活，消費習慣也跟著改變，多數餐館目前僅接受外帶用餐服務，可以顯見數位行銷的重要性，預期未來會有更多民眾透過電商及外送平台等多方管道採購食品及民生用品。外貿協會透過海外行銷管道，將國內知名冷凍食品業者奇美食品旗下產品輸銷至北美逾百萬人口的華人市場；還協助水產品外銷的允偉公司，找到美西最具規模的冷凍水產通路商，將引進台灣冷凍金目鱸魚片及相關水產品至該平台販售。此外，卓鴻儀也把具有台灣特色的農產食品，包括像是珍珠奶茶、鳳梨酥、杏仁餅、乾拌麵及冷凍地瓜等，透過進口商及當地多家超市通路合作，一併引進北美市場，並規劃在疫情結束後與西雅圖地區高端連鎖超市辦理系列行銷活動，以擴大台灣農產食品品牌在北美市場的知名度。外貿協會董事長黃志芳致力推動貿協數位轉型，也期盼貿協同仁能走在產業界之前，以數位行銷方式協助業者拓銷全球。外貿協會未來也將持續辦理一系列線上活動，包括線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，預計分別會在17日會舉辦「2020年台灣有機農產食品國際採購日」及30日「2020年台灣有機農產食品發表會」，期盼協助廠商在過渡時期突破困境，找到國際市場中潛在商機，替我國業者提供最實質的服務。