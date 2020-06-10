健保自費醫材設上限！他曝「唯一贏家」：民眾跟醫師雙輸

▲邱顯智發文全文。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

衛福部宣布，健保自費醫材自 8 月起將訂定「收費上限」，聲稱此舉是為了打擊各醫療院所收費標準不一的亂象。但外界卻有聲音擔憂，新措施上路後恐會犧牲民眾接受的醫療品質。對此，時代力量立委邱顯智認為這將造成民眾跟醫師雙輸，「只有實支實付的保險公司會覺得開心。」邱顯智今（10）日在臉書發文表示，「還記得去年健保署公告調整藥價，導致百憂解、抗生素泰寧等原廠藥退出台灣市場的爭議嗎？」並預言健保自費醫材設定收費上限，「同樣的故事，可能會再上演一次」。邱顯智認為，自費資材設訂價格上限的結果就是，「高品質高價位的醫材退出台灣市場，低價醫材橫掃市場，看似幫民眾省到錢，犧牲的卻是民眾使用的醫材品質」。而且這個措施也完全不會幫健保省錢，反而可能因為收費受到限制，導致更多醫療院所退出健保，進一步衝擊健保的體質。邱顯智直言，「對於醫療院所的經營者而言，損失的利潤還是要從醫師跟病人身上要回來，要嘛減薪、不聘人降低人力支出，要嘛要求醫師賣更多件的醫材」。邱顯智最後結論，「民眾跟醫師雙輸，健保也沒緩解財務問題。怎麼看，都只有實支實付的保險公司會覺得開心」，邱顯智並呼籲衛福部、健保署做做任何決定之前，真的要好好思考政策的反效果，「多跟醫界溝通，別再悶著頭做事了」。（編輯：倪浩軒）