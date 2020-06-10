大甲媽解封遶境／停駕、駐駕不一樣！一關鍵教你正確分辨

▲停駕與駐駕的差別解釋。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉專）

今（2020）年大甲媽祖遶境原定於03/19（四）晚上11點05分起駕出發，後因2019新型冠狀病毒（COVID-19）的關係，改於明（11）日晚上11點正式起駕。「防疫優先」也成了此次遶境的最高原則，因此，今年的起駕宴、祝壽大典雙雙取消，就是希望能避免多人群聚的場合，並將傳染風險降至最低。每年的大甲媽祖遶境或是白沙屯媽祖進香，因為全程徒步前進，中間一定會停下來喘口氣或是過夜休息，讓扛轎的轎班人員、一旁的工作人員能喝口水、喘一下，待體力恢復後繼續上路。但是，當媽祖的鑾轎停下後，又分為「停駕」和「駐駕」兩種差別，有些初次體驗隨香的信徒分不清楚停駕與駐駕的差別，甚至有些媒體還因此鬧出笑話。「停駕」，指的是暫時休息，暫歇一會兒再出發。以白沙屯媽祖為例，何時停駕、何處停駕，全由媽祖決定，這段時間就是讓信眾與轎班人員稍作休息，也讓停駕處當地的信眾有時間參拜媽祖。停駕時間大多在10分鐘到30分鐘之間，也曾停駕超過30分鐘，但比較少。「駐駕」，指的是媽祖選擇在此過夜，當媽祖鑾轎在某處「三進三退」就表示要在這裡駐駕。大甲媽祖每年遶境的駐駕地點和隔日出發時間都是事先規劃好的，因此信眾隨香的進度規劃較彈性，但白沙屯媽祖就沒有固定駐駕的地點和時間，若鑾轎確定駐駕後，廟方人員才會請示媽祖隔天的起駕時間。駐駕有一定的儀式要完成，隨香信眾在頭旗停駐完成後，記得向媽祖稟報「落馬」後才能去尋找住宿與盥洗之處。隔日起駕之前，隨香信眾也須向媽祖稟報，再開始一天的行程。不管是停駕還是駐駕，能讓媽祖停留的宮廟、民宅、店家或是商辦，其中的人都會非常開心，因為這絕對是天上降下的好福氣，能讓媽祖親臨賜福，相信接下來一年都能事事順利、平安圓滿。（編輯：連宜方）