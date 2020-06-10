年中小確幸縮水　端午獎金平均1365元　最不想拿到這禮品

端午節將至，被視為是「年中小確幸」的端午獎金，今年恐受新冠肺炎影響縮水，根據人力銀行調查，有68.1%企業今年會發放端午獎金，比例低於去年的74.8%，獎金金額平均落在在1365元，略低於去年的1376元；另外在端午禮品部分，最希望收到的端午禮品前三名是百貨、超商禮券，佔38.1%、冰粽、點心粽禮盒有24.7%、甜點或餅乾、零嘴禮盒則為23.4%。而最失望的禮品第一名為公司自家產品或服務。根據yes123求職網「鼠年第三季景氣暨勞動市場趨勢」調查結果顯示，有54.8%的勞工，預估公司今年會發「端午獎金」，同時期望這筆錢，平均能有1686元，只是企業端的平均值則為1365元，大約打81折，略低於去年1376元。值得一提的是，有高達75.2%的上班族透露，若今年順利領到端午獎金，有可能拿來購買「振興券」。yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為「上半年業績」的領先指標之一，假如如果端午節發放的獎金增加了，代表半年報也有機會跟著成長；若全年度「三節獎金」同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底，只是今年因為疫情關係，恐怕呈現反向趨勢。除了端午獎金外，多數企業也有規劃發放端午禮品，根據調查，不論公務或私人原因，在可複選狀況下，勞工今年最希望收到的端午禮品，前五名依序為「百貨、超商禮券」（38.1%）、「冰粽、點心粽禮盒」（24.7%）、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」（23.4%）、「傳統粽子禮盒」(22.2%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(21.6%)。第六到十名的禮品部分，又分別是：「養生保健食品禮盒」(18%)、「文創商品」(17.3%)、「咖啡禮盒」(13.2%)，以及「茶葉禮盒」(11.9%)、「鮑魚或魚翅禮盒」(11%)。期待度最少的端午禮品，主要有「公司自家產品或服務」(5%)、「包裝米、「包裝米禮盒」(8.3%)、「酒類禮盒」(9.1%)。