「白金」旅程　白沙國中畢業生划獨木舟挑戰無人島

▲今年適逢新冠肺炎疫情，學生無法到台灣本島畢業旅行，學校師長規畫獨特的「划獨木舟挑戰故鄉無人島—金嶼」在地畢業旅行。（圖／白沙國中提供）

▲「金嶼」因沒有碼頭很難來此地淨灘。師生們利用登島的機會大家舉手之勞，把海漂寶特瓶撿拾後，打包並用獨木舟載回學校。（圖／白沙國中提供）

澎湖海島的孩子很幸福，畢業考後必須划獨木舟挑戰無人島故鄉，白沙國中10日在赤崁村長黃禮聰、家長會長鄭德村與校長葉天文鳴槍下，早上七時啟航前往金嶼，大家稱這個為航程為「白金之旅」獨木舟跨島畢業旅行。今年適逢新冠肺炎疫情，學生無法到台灣本島畢業旅行，而澎湖縣是防疫模範生，擁有零確診病例的優質防疫成果，因此學校師長規畫獨特的「划獨木舟挑戰故鄉無人島—金嶼」在地畢業旅行，同時結合學校海洋探索體驗特色課程—北山青艇，安排一系列體驗課程內容，透過潮汐和天氣判斷、海上求生、獨木舟操舟技巧，來學習護舟、轉彎、前進、停止基礎動作。獨木舟搶灘登島後，開始一系列的海洋環境生態體驗學習，老師教導並提醒學生遠離「紅燕鷗」活動區並放慢腳步席地而坐，身歷其境感受鳥聲的喜悅，燕鷗媽媽迎接新生命，並講解牠們遠從澳洲來澎湖傳宗接代的辛苦過程。相信孩子們會更珍惜遠來的貴客，與牠們共生存。接下來做「無人島淨灘，澎湖真美麗」的淨灘活動。白沙鄉無人島「金嶼」沒有碼頭，居民很難來此地淨灘，師生們利用登島的機會，大家舉手之勞，把海漂寶特瓶撿拾後，打包並用獨木舟載回學校。學生們更能體會到，人類隨意丟棄垃圾，造成海洋環境生態浩劫。帶隊的吳兆振教練、葉天文校長多人，全程帶隊護航維安，還有機動戒護船在一旁協助安全維護，連赤崁安檢所弟兄們也在岸上戒護，同時馬公高中也支援3支海事無線電，這群海洋的孩子最後開心的說「澎湖有美麗海洋與湛藍天空，真好！澎湖人真幸福」。