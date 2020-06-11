麥當勞早餐再推新品？網友隱藏菜單大公開

▲網友自製吉事蛋堡夾薯餅＋薯餅濃湯，引起許多討論。（圖／翻攝自網路）

言「30元就有飲料跟薯餅，屌打早餐店」。

麥當勞憑藉超值早餐的親民價格，是許多上班族和學生的最愛，不只方便且又經濟實惠，除了今年六月份推出現金抵用卷早餐滿100元就能折抵10元外，更不時推出各式優惠，此外，若搭配

早餐是一天活力的來源，吃早餐不僅能帶來一整天的活力，更可以增進學習與專注力，俗話說「早餐吃的好，健康沒煩惱」，顯見吃早餐的至關重要。然而，隨著物價飛漲，早餐店最普通的培根蛋吐司加奶茶，動輒50、60元，超商麵包一顆售價30、40元，更別說精緻麵包店堪比一份便當的西式麵包。早餐想要吃的飽，難道就得花大錢？近日就有網友分享一招高CP值的方法，保證能吃的大呼過癮，引發網友熱議。據瞭解，該名網友選擇的是麥當勞早餐，買吉士蛋堡加30元即可享有薯餅及中杯飲料，CP值很高，而這名網友在Dcard分享自己的隱藏菜單「薯餅夾吉事蛋堡」以及「薯餅加玉米濃湯」，意外引起許多網友共鳴，更有不少網友提到，這樣吃更顯麥當勞早餐的超高CP值，紛紛回覆自己的搭配妙招。有網友提到，「吉事蛋堡夾薯餅超好吃的啦我也會這樣夾」、「無敵豬肉滿福堡加蛋夾雞塊跟薯餅，歡樂送升級成，雞塊加薯餅餐很便宜，一樣有飲料，直接當早午餐吃!」、「加飲料只要10元QQ，我怎麼不知道，我還特別去超商買飲料喝，犯傻了」、「上禮拜拿的麥當勞現金券買早餐還折10塊,我拿了兩本」，也有網友分享，「可比早餐店便宜+1,而且麥當勞的薯餅比較不油」、「這樣點起來比我家旁邊早餐店還划算內」、更有網友直LINE PAY、信用卡、甜心卡或是麥當勞報報APP就更顯超值。事實上，這款商品也不是麥當勞的新品，但網友的創意十足，加上麥當勞近期推出許多新品，更促使許多網友發揮創意，不僅享受便宜的早餐，也能為自己帶來早餐時間的小確幸。