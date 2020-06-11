女獨自北上打拼！單月「日常花費」曝　眾全佩服：很厲害

台北有著「天龍國」之稱，比起其他縣市，開銷相對較大，不過隨著個人消費習慣不同，每個人每月支出也有所差別。近日一名女子就在 PTT 透露，自己獨自北上打拼，最近 1 個月日常花費花不到 6000 元，讓眾人看後全都超佩服，不禁直呼「很厲害！」

該名妹子在 PTT 女孩板貼出近 1 個月來的支出明細，並表示，她一個人上台北打拼，每天都省吃儉用希望可以存一點錢，這個月幾乎早中晚餐都吃，本以為記帳本應該會很恐怖，結果竟卻出乎意料的省！她說，自己當時在設定預算時想說 6000 可能會過得太慘，於是便把預算調高到 7500，「想不到我做到了嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，早中晚餐都有吃到還有這種成績真的要哭出來」。

▲妹子貼出自己的近一個月來的日常花費明細。（圖／翻攝自PTT）

而她也透露，自己很喜歡逛市場，一個禮拜至少會去 3 次，偶爾會遇到要收攤的店家亂喊價亂賣的店家，20 根香蕉有時只賣 40 或 60，「遇到這種我就會平分成三天的早晚餐，每個禮拜幾乎都一罐無糖豆漿或黑木耳露，中午有 40 元的麵線糊、50 元的蔬菜麵、40 元的超大炒米粉，都是我到處亂走發現的美食，晚上吃超商的珍食，偶爾也買蒸地瓜吃。」她同時強調「這些支出是只記不含房租、水電的日常消費」。

貼文一出，網友全都讚嘆，紛紛留言「我昨天就花了 600 」、「好佩服原 PO，吃的我沒辦法太省，尤其是咖啡」、「在南部我還勉強可以這樣撐...北部太誇張」、「好厲害，一定很有成就感」、「佩服，我都想著只花幾百應該不會爆預算，結果還是每月爆，因為一個月會有無數個只刷幾百應該不影響的想法...」「太厲害了…我早餐不吃，中晚餐吃公司，單純假日吃飯、宵夜，平均每月就要 1 萬多…」另還有人擔憂原 PO 健康狀況，直說「一起努力，不要為了省而減少飲食開銷」、「吃這樣小心健康出問題， 以後醫療花費更高」、「還是要均衡飲食比較健康喔！」（編輯：許苡晴）