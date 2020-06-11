信用卡多達60張！他辦新卡被打槍　內行分析「2關鍵」

隨著現代人生活習慣改變，加上科技日新月異，信用卡成為民眾跨出家門後，不可或缺的必備品，帶給大家無限方便。而近日有網友就在 PTT 透露，自己擁有 60 多張信用卡，日前到彰化銀行辦新卡時卻遭拒絕，銀行說他卡片太多，讓他相當懊惱，只好 PO 網求救，對此，有內行網友分析未能申請通過的「2大關鍵」。

原 PO 在 PTT creditcard 板中貼文表示，「彰銀說我信用卡 60 幾張太多，說必須剪到 10 張以下才有可能過，請問各位有人遇過類似情形嗎？」問題一出，網友隨即議論紛紛「台銀不核我卡給的理由也是一樣，信用卡太多」、「 60 幾張要幹嘛...」「 我超過 60 張有過」、「辦卡時有 21 家銀行信用卡，卡片超過 80 張，有核卡」、「

卡很多有一種是很精明，哪邊有優惠哪邊去，沒優惠就冷凍，其實銀行不太想要這種客戶吧！

」「如果超過一半一段時間沒刷，有機會被擋」、

「反正多數辦了也只是放著，不給你辦很合理」

。

▲網友在 PTT 討論信用卡申請問題。（圖／翻攝自PTT）

另也引來內行分析 2 關鍵，即「銀行不缺客戶」與「收入多寡」，「那都是一個說詞而已，重點是財力」、「這家不缺業績，換一家」、「卡片數目不是問題，是你月收入太少」、「看你財力..如果你財力普通，辦了六十幾張銀行會怕」、「你如果月收百萬，他根本不會過問」。

不過，根據《三立新聞網》報導，《財團法人金融聯合徵信中心》說明，其實「信用卡持有張數多寡」與「信用風險」並沒有顯著的關聯性，因此信用卡多寡並不影響信用評分。

此外，還有人建議，

「好用的卡幾張就好，每天在那邊在意回饋實在很累」、「增加收入是正解，太在乎回饋什麼的，人生會歪掉」。（編輯：許苡晴）