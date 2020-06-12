影／男友說「妳最美」是欺騙？這三件事男生不願和女生說

▲力豪牧師認為：「自信心永遠都是非常性感的」（圖／The Hope 授權）

大家常說：「女人心海底針」，但男人心也很好懂嗎？YouTube頻道「The Hope」這次要探討「男生打死都不想讓女生知道的三件事！」，難道男生有另一半，就不會看其他女生？男生和另一半說晚安後，真的都乖乖去睡覺了嗎？YouTube頻道「The Hope」的萬力豪牧師，時常在頻道分享有關教會或是性別關係的問題與迷思，這次他們要探討男生不願讓女生知道的三件事。一開始女主持人提問四個的問題：「男生是不是說晚安時，都乖乖去睡覺？」、「男生是不是比較重視外在？」、「男生是不是受不了美女的誘惑？」、「男生是不是會欣賞美女？」，而力豪牧師回答這些問題後，並透露三件男生不願讓女生知道的事。第一件事，力豪牧師認為「每個男生心中都住著一個怕被拒絕的小男生」，他提到，男生的自信心會受損，大部分都是因為女生，也許女生的一句話或是行動，都可能傷害到男生心中的小男孩。第二點，他認為「男生其實很在意女生的外表與打扮」，男生很在意女生外表，但他們會藉由女生的打扮，去了解女生的自我表現，當女生打扮成自己喜歡的樣子時，「自信心」自然而然會展現出來，影片也提到，「自信心永遠都是非常性感的」，他們也呼籲，男生也是可以打扮一下！最後提到「愛上一個人，但不代表不會被別的女生吸引」，力豪牧師問為，當男生和另一半說，「全世界只有妳美」時，百分之九十九點九都是騙人的，男生都是視覺性動物，當愛上另一半時，不代表其他女生不漂亮，而是今天選擇愛的人是妳。（影音編輯：劉俊佑）