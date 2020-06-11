地牛翻身！宜蘭東南方外海芮氏規模5.2　最大震度3級

中央氣象局發布最新地震報告，今（11）日上午9點38分，於宜蘭縣政府東偏南方 69.6 公里處，發生芮氏規模5.2地震，地震深度87公里，最大震度宜蘭縣3級，花蓮縣、台北市、南投縣、桃園市、嘉義縣2級。
台鐵簡訊指出，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強（20至25GALS），全線行車正常。
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