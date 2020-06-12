頭路難尋／後疫情時代來臨　勞動部砸66億振興就業市場

新冠肺炎疫情在台灣雖然已經趨緩，各行各業也開始復甦，但要讓產業狀況恢復到受衝擊之前可不是時間就可以解決。我國的產業相較於有施行鎖國政策的其他歐美國家而言影響並沒有那麼大，但產業界的停擺也直接影響到求職就業，勞動部日前也提出「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」，希望在即將到來的畢業潮，協助新鮮人投入職場，也希望為缺乏勞動力的產業注入活水。





勞動部設下「衝就業、練專長、興僱用」三大策略，投入66億元，要協助應屆畢業青年就業，其中在青年就業獎勵計畫中，只要在今年底前穩定就業3個月，就會發給2萬元，持續穩定就業達6個月，即使跨到明年，再加發1萬元，相當於每人最高補助3萬元，也就是說畢業生最遲一定要在9月底前必須正式上工。





另外，針對特定行業就業獎勵部分，如果青年願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，也就是最高獎勵10.8萬元，鼓勵青年投入到缺乏勞動力的產業。





勞動力發展署專門委員黃巧婷表示，其實往年一直都有提供協助青年就業的相關措施，只是今年因為受到疫情影響，因此放寬標準並擴大辦理，例如針對特定行業的缺工問題，特定行業就業獎勵就是常態性措施，但以往必須滿足非自願離職或是失業時間達門檻才能符合獎勵標準，今年變擴大到畢業生也能適用，像是食品加工製造業、長照照顧服務員等，希望藉由這樣的措施補足人力缺口。





根據勞動部統計，今年應屆畢業生將有28萬人，不過能受惠於青年就業獎勵計畫、特定行業就業獎勵的新鮮人僅11萬人，評估28萬人中有8萬人將準備繼續升學、海外深造或是因服兵役而無法趕上，另外有1萬人將投入公職或是務農相關產業。





也就是說，初入職場求職的青年僅19萬人，其中預估8萬人在3個月內無法順利就業。





對此，勞動部則提出練專長、興僱用兩大策略。練專長部分，提供產業新尖兵計畫及學習獎勵金，由政府提供職訓，讓青年學習一技之長，每人學費補助最高10萬元，同時給予每月8千元的學習獎勵金，最高9.6萬元。





興僱用方面，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業先僱用再訓練，政府補助企業訓練費每個月1.2萬元，最高10.8萬元，而「僱用青年獎助計畫」希望企業僱用應屆畢業生，只要穩定就業3個月，就補助企業2萬元，最高補助8萬元。





振興復甦不只需要政府大力挹注資源，業主是否願意開缺買單、任用新人，對於初出茅廬的新鮮人來說，勞動部洋洋灑灑三大策略是否又有足夠誘因，恐怕只有政策上路後才能知曉。



