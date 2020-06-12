台灣美妝之光　歐萊德插旗日本東京最高殿堂伊勢丹百貨

▲延續珍愛大地萬物的品牌價值，歐萊德特別選用咖啡渣製成丸井百貨櫃位牆面（圖／資料照片）

東京一直以來都是引領亞洲地區時尚潮流的關鍵指標城市，從服飾穿搭到美妝保養無一不吸引消費者目光。其中東京新宿地區，擁有超過百年歷史的新宿伊勢丹百貨，更以鮮明的時尚定位成為日本美妝潮流品牌爭相進駐的百貨首選。作為東京流行時尚標竿的新宿伊勢丹百貨，集結各大頂級美妝品牌，不僅對消費者有其獨特的魅力，更對於進駐品牌的篩選有著謹慎嚴格的標準。來自台灣的零碳美妝品牌O’right歐萊德，以享譽世界的永續影響力，成為首位獲邀進駐東京新宿伊勢丹百貨的台灣美妝品牌。在近兩個月的日本緊急事態宣言即將結束、新冠肺炎疫情逐漸減緩之際，O’right歐萊德大膽插旗日本市場，連開二家百貨體驗專櫃，分別於6月10日進駐東京新宿伊勢丹百貨、6月11日於有樂町丸井百貨開幕。此舉不僅代表O’right歐萊德對日本經濟復甦的信心，更展現O’right歐萊德大舉進軍日本的決心，期望以歐萊德在全球展現的永續綠色能量，為日本消費者提供耳目一新、最貼近生活的全綠永續生活方案。歡慶O’right歐萊德插旗日本市場，並展現甫於全球永續美妝獲領導大獎的世界冠軍能量，歐萊德日本專櫃開幕同步推出全球熱銷的「咖啡因養髮液2020限定紀念版」展現產品的國際頂尖印象。在專櫃整體形象呈現上，O’right歐萊德有樂町丸井百貨的櫃體設計，採用以咖啡渣所製成的板材，不僅呼應明星產品歐萊德咖啡因系列的永續創新概念，更是繼歐萊德大安店使用廢棄衣物製成招牌後，再度寫下環保建材運用的創舉。原訂於今年夏季舉辦的2020東京奧運以「環保」為主題，日本傾全國之力推廣永續環保概念，長期落實零碳永續的O’right歐萊德，早於2011年領先業界成功推出全球第一瓶零碳洗髮精，看好日本永續環保種子萌芽，於此時將歐萊德永續理念及具有綠色生活態度的產品推廣至日本市場，提供美妝產業對“時尚”的全新定義。讓“零碳永續”理念感染美妝時尚，提供綠色美麗新選擇，讓更多的消費者有機會一起讓地球更美更好。

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