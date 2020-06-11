慶解封！淘寶台灣「618超級買買節」蘋果商品下殺51折

▲淘寶台灣獨家首賣iNO聯名Hello Kitty的小捶按摩槍。（圖／平台提供）

▲近日氣溫快速飆高，平台上與「涼感」相關日常衣物與「抗汗」持妝保養品，創下單週業績3倍飆升。（圖／平台提供）

▲淘寶台灣618超級買買節支持台灣本地保養美妝品牌，不僅買一送一，最低45折起。（圖／平台提供）

隨著疫情趨緩，買氣也逐漸回升，為歡慶解封，淘寶台灣於電商上半年度的年終大檔活動，舉辦「618超級買買節」，並於首波開幕慶創下佳績，營收相比母親節檔期增長逾40%。為延續這股買氣，業者也祭出第二波波狂歡優惠，自6月16日起至6月20日，購買活動商品滿619元，即可現折618元，還可再享0元超取免運優惠。6月18日當日上午10點至晚間11點，平台將於整點發放「618超級買買券」，提供最低下殺5折起的優惠活動。平台業者表示，活動期間追蹤淘寶台灣官方IG，就有機會天天拿到999元購物金的機會，此外，搭配「五0方案」超取免運物流補貼，將能為平台的6月營收提升3.6倍，並一舉突破2020上半年單月營收紀錄。而3C類商品一直以來都是網購的熱銷品項，淘寶台灣「618超級買買節」也不負美名，祭出 Apple 系列商品的市場最低價！搭配活動優惠，藍牙耳機 AirPods Pro 不用5,300元即可入手；iPhone 11 搭配 AirPods Pro 組合優惠價29,000元有找，此外，像是最新的MacBook Air 2020 i3也可以低於28,000元，搶便宜入手！此外，自4月起，平台業者發現部分兼具優美外型與機能的「美型電器」也大受消費者好評，成為3C類的新寵，像是韓國美髮品牌UNIX負離子吹風機、紅酒瓶造型的TiDdi隨手吸塵器、流線造型的固特齒聲波電動牙刷等，都是近期網購熱銷的商品。還有像是因居家健身風氣而爆紅的「筋膜槍」，也連續3個月擠進熱門搜尋關鍵字前5名，淘寶台灣為提供消費者絕佳的吸引力，更獨家販售業界最輕巧的iNO小捶按摩槍「Hello Kitty聯名款」，此外，消費者也可搭配「618超級買買節」優惠券疊加使用，以4,176元的優惠帶回家。隨著解封後，平台業者也發現解封後的三大商機，如近日因氣溫飆高，搭上「618超級買買節」開幕慶特賣，涼感衣物、抗汗美妝、輕旅行穿搭等商品，單週業績便有五倍飆升，其中「涼感」相關日常衣物與「抗汗」持妝保養品，皆雙雙開出紅盤。其中，熱銷商品前五名分別為：涼感濕巾、冷凝坐墊、冰絲防曬袖套、抗汗隔離霜、持妝蜜粉。此外，除了涼感衣物和抗汗美妝用品外，面對緊接而來的端午連假，平台業者預計將有大批民眾有規劃短期的輕旅行活動，像是「旅行穿搭時尚」也將成解封後的三大商機之一。為此，滿足消費者對於穿搭的需求，平台上每日也將有上架萬件新款流行服飾，再搭配活動優惠，最低可下殺至52折！像是美國經典戶外休閒品牌Timberland官方旗艦館，為歡慶進駐平台，便提供全館3折起，像是限量人氣爆棚的「磨砂革休閒鞋」也只要1,282元就可享免運費買回家優惠。平台業者本次推出「618超級買買節」，同時也要支持台灣本地品牌發展，活動期間，NARUKO牛爾也推出「淘寶台灣限定」任選兩件商品最低45折起優惠，寵愛之名全系列商品買一送一優惠，像是Mdmmd明洞國際，也寄出全館單品5折優惠， 讓消費者享優惠體驗以及台灣在地品牌優質商品。