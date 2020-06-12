頭路難尋／製造業很缺工　蔡練生嘆：新鮮人觀念要改變

新冠肺炎疫情席捲全球，雖然在台灣已經逐漸趨緩，但產業想要復甦依然面臨許多困難，由於職缺相較於往年短少，即將畢業的新鮮人求職路恐怕比以往困難，勞動部因此放寬特定行業就業獎勵，提供初入職場的青年更大的誘因，進入特定製造業、長照和營造業等長期缺工的產業。對此，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生受訪表示，產業面樂觀其成。





勞動部設下「衝就業、練專長、興僱用」三大策略，投入66億元，其中特定行業就業獎勵部分，如果青年願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，也就是最高獎勵10.8萬元，鼓勵青年投入到缺乏勞動力的產業。這也是勞動部首次放寬標準並擴大辦理讓應屆畢業生得以參與的疫情因應措施。





對此，蔡練生說：「當然我們樂觀其成，因為台灣製造業本來就長期處於缺工狀態，又因為疫情的關係外籍勞工也來不了，疫情對於經濟造成很大的衝擊。」因為疫情，也讓很多年輕人普遍找不到工作，如果在勞動部的鼓勵之下，願意到一些缺工比較嚴重的行業去上班，也是讓他們有一份收入，另一方面也可以為產業投入勞動力。





台灣製造業長期缺工的問題，其實和長期累積的教育觀念有關。





蔡練生指出，長期以來台灣的大學體系在快速膨脹之後，過去健全的技職教育被改變，現在人手一張大學文憑，畢業生根本不願意到工廠工作，「第一個是這些年輕朋友應該改變價值觀，可以選擇到製造業服務，再來就是企業本身，也應該改善製造的環境，我覺得大家必須要共同努力。」





蔡練生說，年輕人對於製造業的印象應該要有所改變，「大家常常都覺得工廠又髒又熱環境不好，所以寧可到便利超商或是飲料店上班，這是造成缺工的原因之一，但其實很多的製造業改善很多。」其實，工廠的待遇並不低，只是年輕人不想去，因為覺得很辛苦，但很多企業都開始自動化，整個工廠的環境有很大的改善。「我覺得是要改變他們的價值觀，不要以為製造業沒有前途，觀念上要做改變，從學校端和業者的溝通上都要做突破。」





疫情肆虐讓年輕人求職變得困難，是否能因為勞動部的獎勵措施而成為產業缺工的轉機，新鮮人的意願將是關鍵，製造業是否能翻轉產業形象，並有效讓年輕人瞭解未來的發展前景與專業需求也是現正面臨的考驗，勞動部的政策細節預計在6月15日正式公佈，能不能讓各方都受惠，也讓人關注。



