頭路難尋／勞動政策效果難見不實際　人力銀行建議這樣做

受到疫情影響，就業市場受到衝擊，勞動部祭出系列政策，一方面希望能補足部分產業持續缺工的問題，另一方面也鼓勵應屆畢業生快速投入職場，不過104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄不太看好。他認為，這系列政策恐怕只能解決短期的失業率問題，其中對於「特定行業就業獎勵」年輕人更是興趣缺缺，不過，受到應屆畢業生喜愛的餐旅服務業在5月中便開始逐漸復甦，電子資訊產業也持續釋出職缺，新鮮人找工作不必太悲觀。





鍾文雄分析，勞動部提出這些策略有幾個目的，首先是保障接下來的畢業潮就業比率，因為不管從官方或是人力銀行的數據來看，目前職缺數都相較於往年同期來得低，以勞動部這樣的主關機關來說，就是思考如何顧及產業面以及就業，這些政策要綜合起來看，才能看出降低失業率的整體成果，其中還是有一些可以改善的地方。





除了針對產業面的特定行業就業獎勵和鼓勵新鮮人的青年就業獎勵計畫，勞動部此次也在鼓勵企業任用新鮮人上祭出青年就業旗艦計畫和雇用青年獎勵計劃，但鍾文雄表示，這一次的補貼也是讓各界擔心重蹈22K的覆轍，結果導致企業只需要給比基本工資更低的薪水，其他都由國家補助，年輕人只能拿基本工資就會成為事實。





鍾文雄建議，以政府的角色來說，必須祭出一些牛肉，才能對立委或是應屆的畢業生負責，但受疫情影響全面的，「對於那些已經畢業2、3年的難道不需要嗎？那為什麼他們沒有這樣的補貼？」政府的補助措施應該要公平補給，部分提供給畢業生即可，但今年共66億的預算都是投入應屆畢業生，那其他民眾會如何看待？





另外，針對特定行業就業獎勵部分，鍾文雄直言：「年輕人是不會想做這個的！」在長照產業上，主要的原因是低薪，再來是艱困的工作，職稱也不照響亮，例如看護工、照護工等等，營建業也是年輕人不太願意去的，其實一直以來薪水都開的很高，所以政府想要透過獎勵金吸引年輕人投入這些缺工產業恐怕不太實際。





鍾文雄說，各界也都在關心，今年延畢、讀研究所甚至是出國唸書的比率可能增加，以去年來說，台大有25%的學生延畢、政大則是20%，所以整體來說，政府不應該只關注應屆畢業生，而是該解救整體的失業率。





「5月的失業率就已經來到4.03%，是這幾年的新高，台灣的失業率很少超過4%。」政府想追求的是政策的短期效果，解決6、7月的失業率問題，所以勞動部先前提出的「安穩上工」計畫，推出很多臨時工的職缺，希望降低短期的失業率。





不過鍾文雄也強調，「以台灣的就業機會來說，並沒有說會讓人找不到工作，台灣的半導體、網銀都還是很興旺的。」另外，像是綠能產業，德國、冰島、荷蘭等等對台灣的離岸風電投資上百萬，而受到青年人喜愛的餐飲服務業也從5月中開始復甦，從連鎖手搖杯、星巴克、便利超商也一直在求才，不少是待遇不低的儲備幹部，「年輕人找工作應該保持彈性。」比如說是不是願意到國外上班的移動彈性，或是約聘的職缺等等，不要受限於只想找特定型態的工作。



