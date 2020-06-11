新北行銷添新血　網羅藝人役男陳奕、前主播戴湘儀加入

▲「戲劇王子」陳奕行銷新北市。（圖/新北市新聞局提供）

新北市新聞局今(11)日公布全新社群媒體主持群陣容，包括民政局替代役男的藝人陳奕、主播轉任市府副發言人的戴湘儀，新北市粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾；首波與市長侯友宜一起開箱「黃石中繼市場」，以新穎手法推廣傳統市場現代化。新北市新聞局長蔣志薇表示，四位主持人各具特色，平均年齡約30歲，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈等，而戴湘儀過去擔任主播，面對鏡頭並不陌生，親切的笑容吸引不少網友關注；陳奕服役之前有「戲劇王子」之稱，在服役期間已經為民政局拍攝多支宣傳影片，表現亮眼；王子禾來自遊戲新創圈，帶著多年經營新媒體的經驗加入市政團隊，為公部門行銷注入業界活水，加上時常與市長侯友宜直播、有絕佳互動默契的新聞局科員蔡畹鎣，四人搭配主持可望為新北市府增添不同的風貌。四人首次合作從新北板橋黃石中繼市場出發，中繼市場在月5日正式開幕，許多於原址營業多年的老店為配合黃石市場改建，在市場處的協助下，搬進位於板橋區公館街與中正路口黃石中繼市場，包含在地知名的「王家肉羹」、「阿海台東閹雞」、「風權號牛肉店」等。陳奕說，過去對市長侯友宜的印象，覺得他的經歷好適合拍成電影，現在見到本人，感覺市長相當踏實完全沒有架子；蔡畹鎣則大讚市場內「愛淋現榨果汁冰沙」料好實在，要來到黃石中繼市場的民眾千萬別錯過，也爆料當天拍攝完後陳奕買了一大盒白斬雞回家孝敬母親，被眼尖的攤商認出要求在牆上簽名，相當受歡迎。從主播轉換跑道的戴湘儀認為，四個人一起主持，團隊合作相當有趣，和過去一個人播新聞的感覺很不同！主持人王子禾說，主持群為求完美演出，特地於拍攝前一日先來場勘，除了事先與各攤商聊天認識，也順便買了幾份特色美食和同仁分享。蔣志薇特別感謝民政局長柯慶忠借將，出借陳奕組成主持群，跨局處共同行銷；面對各式各樣的腳本，侯市長更是大方給予年輕人揮灑的空間，強調只要能把市政清楚傳達給市民，侯市長都願意配合；此外，市政行銷年輕化帶給民眾青春活潑的氣息，未來將持續推出創意影音與市民朋友們在線互動，並挖掘市府潛力新星一起以輕鬆、趣味、有記憶點的方式推動市政。