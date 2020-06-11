學生北上痛批稻江無預警停辦　教育部：校方不能片面宣佈

稻江管理學院近日無預警宣佈將停辦，引起稻江學生一片譁然，並籌組「稻江學生自救會」，目前已有超過百人參加。自救會成員也在今（11）日北上赴教育部陳情，認為稻江仍有9億元以上的校產卻逕自停辦，罔顧師生權益，要求教育部應駁回停辦，而且該主動解除董事職務、改派公益董事。稻江學生自救會自本月2日在校門口集會陳情、4日北上召開記者會，抗議學校宣佈停辦，自救會表示，至今只見主管機關教育部隔空表示，將嚴審稻江停辦案，稻江仍有校產達9億以上，毫無無預警退場的理由，此一動作顯然是為了改辦其他事業的不正利益，教育部也無因應。自救會強調，站出來不是為了自己，也是為了全體學生：「既然學校要公開招生，就該保證能讓學生就讀至畢業，不然政府不要核准招生。」自救會出面透露，先前教育部官員前往的說明會都只允許一班派一位代表參加，並公告要求住宿生30日前需要將宿舍清空，以利新的單位進駐，「但停辦都還未核准，學校這麼做政府都不管嗎？」高教工會表示，教育部目前已提出《私立高中以上學校退場條例》草案，明文將私校「無預警停辦」及「學校退場，董事會改辦其他事業」的可能排除，一律規範要在停招時即全面解除董事職務、改派公益董事，以及學校退場後校產回歸政府或退場基金，不能有私人牟利空間。既然法案立場如此，那麼教育部對條例通過前「偷跑停辦」的學校，更要嚴格把關，應駁回停辦，並解除董事職務、改派公益董事。稻江學生表示，他們已備妥帳篷，表示倘若教育部對稻江無預警停辦沒有採取具體動作，將決定夜宿在教育部外，直到有具體明確的回應。更有學生家長無奈指出，很多學生因家中關係無法前往外地求學，只能放棄進入更好的學校，而選擇稻江，學生們打工也都在學校附近，校方突然宣布停辦，對學生造成莫大傷害，當時稻江開出安心就學獎學金，來吸引成績好，家境弱勢的學生進入就讀，宣稱讓學生能專心就學，如今卻驚傳停辦，教育部不該成為幫兇。對此，教育部表示，稻江自行申請停辦，教育部將依法進行准駁，學校於教育部准駁前仍須正常辦學，不得片面宣稱將在7月31日停辦，另外，因接獲多起陳情，且學校所報停辦計畫尚有疑慮，教育部將於12日至稻江，與全體教職員工及各班級班代座談，檢核停辦計畫內容。