為什麼隨機殺人越來越多？朱學恒18字神解：腦中一片空白

▲朱學恒發文全文。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

又是隨機攻擊事件！新北市淡水某高中今（11）日上午驚傳一位男高中學生，在上學時間拿出自身攜帶的料理刀，由背後猛刺一位 10 歲女童，女童送醫治療後，目前生命徵象穩定，但因為傷口深及內臟，目前仍在加護病房觀察中。對此，「宅神」朱學恒表示疑惑，為什麼最近隨機殺人事件越來越多？並形容像是「奇幻小說裡面集體惡靈附身一樣」，引發網友熱議。針對男學生的攻擊行為，教育局說明，該名男同學個性較為內向，平時在校表現良好且有責任感，家庭狀況也正常，近日沒有發生異常行為，犯案動機仍待釐清。綜合媒體報導，警方初步訊問後，犯案男學生供稱自己「當下腦袋一片空白」，自己也不清楚為何要攻擊人，但攻擊用的料理刀卻是一早就從家中帶在身上。朱學恒在個人臉書轉貼了相關新聞報導後，疑惑表示「你問我為什麼最近隨機殺人事件越來越多？我也不知道，簡直像是奇幻小說裡面集體惡靈附身一樣。但壓力大早上帶切菜刀出門幹嘛，我同樣也腦中一片空白」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「頭腦絕對沒有問題的！會判斷找無力反抗的小孩下手，絕對是思考過的」、「一定又是思覺失調症發作了，然後無罪，最近流行的病大概都這種的」、「為什麼這些隨機殺人的兇手，都是挑選沒反抗能力的小孩？」、「一定都會說：腦海裡有一股聲音叫我殺」、「未看先猜，有精神疾病、可教化，無罪結案」。（編輯：倪浩軒）