雙倍加碼！響應藝FUN券　國表藝三場館合推抵用券

隨著疫情趨緩，國內進入後疫情階段，行政院為振興經濟，推出振興方案，文化部也跟著響應，投入12億元預算，推出共200萬份的600元「藝FUN券」，以藝文專用，不限區域使用為使用原則。國家表演藝術中心三場館也呼應，加碼推出200元「商店紙本抵用券」，每館領一次，三館最多可領600元，等於雙倍加碼。文化部今召開「藝FUN券」啟動記者會，部長李永得今（11）表示，為鼓勵全民消費，文化部特別加碼12億發行「藝FUN券」，將自7月22日當天中午12點整發行，希望能刺激民眾擴大藝文消費。而國家表演藝術中心轄下三場館也各加碼推出200元「商店紙本抵用券」，可與會員折扣同時使用。國家表演藝術中心三館包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心，凡是在兩廳院售票系統網路購票，每次使用「藝FUN券」購票後，可擇一國表藝場館，於服務台兌換紙本抵用券一份，各場館限領一次，三場館領三次，等於最多可獲得600元的抵用券。抵用券為200元紙本抵用券，面額為4張50元，可視為現金使用，但不找零；使用範圍包括各大商店、停車場，也可臨櫃申辦場館會員折抵入會費。國表藝響應振興方案，配合政府的「三倍券」、文化部的「藝Fun券」，希望能振興藝文產業下半年發展，為表演藝術環境復甦努力，兩廳院已準備好開放全席次售票，售票系統也及時因應，調整相關系統作業，希望能藉由此振興方案與雙倍加碼優惠，再次建立國人藝文消費習慣，爭取更多觀眾進到劇場。