大甲媽解封遶境／民生地下道熱門戰區！為何年年都搶轎？

▲大甲媽祖遶境每年都會發生「搶轎」風波。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉專）

原訂於今（2020）年03/19（四）晚上11點05分起駕出發的大甲媽祖遶境，因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）的攪局，不得不延期舉辦。相隔近三個月，大甲媽祖將於今（11）晚11點正式起駕遶境。每年大甲媽祖遶境有幾個亮點是大家最關注的，像是動員總人數、鑽轎底、太子奶嘴等，還有每年在最緊張刺激的「一級戰區」彰化市民生地下道必發生的搶轎衝突，這些都是大家關心大甲媽祖遶境時最喜歡討論的亮點。每年大甲媽祖遶境到了彰化市民生地下道時，不只是警察全副武裝戒備，一整排的媒體攝影機也對準地下道，為的就是要捕捉「搶轎大混戰」！負責搶轎的人員吃得頭好壯壯為的就是每年的這天，希望搶轎搶贏了可以分得大甲媽祖的靈氣。彰化的「搶轎」文化其實是有其淵源的，最早是和彰化南瑤宮媽祖有關。南瑤宮媽祖有一次南下到笨港進香，回鑾經過雲林莿桐鄉時，因為下大雨溪水暴漲無法過河，再加上天色已晚，只好選一片田地過夜，隔日再啟程。被進香隊伍踩踏過的田地滿目瘡痍，但沒想到該田地在那一年竟然大豐收，信眾於是認為一定是媽祖駐駕有保祐。自此之後，每年都有許多庄頭特地來「搶轎」，就是希望媽祖能夠駐駕在自己的庄頭賜福。後南瑤宮媽祖因故中斷進香（近年已恢復進香），再加上大甲媽祖遶境聲勢越來越大，彰化信眾於是將「搶轎」的文化轉而投入到大甲媽祖遶境上。搶轎難免會爆發衝突，但隨著衝突越來越多，甚至演變成鬥毆、械鬥等暴力事件，還曾發生有人在警車排氣管內施放爆竹；逼不得已的情況下，有一年彰化警方只能強制介入，也曾有過媽祖神轎在即將進入彰化市區時，鎮瀾宮神轎班便將涼傘、神轎交由彰化偵查隊的經驗。近幾年因搶轎爆發的衝突已減少許多，但偶爾還是會發生零星衝突，更常因為這樣被媒體渲染報導，使得遶境活動被模糊了焦點。信眾間彼此的約束力很重要，提醒彼此不可以搶轎、摸神轎，要對敬愛的媽祖有禮貌。媽祖最疼愛的就是信徒們，祂一定也很捨不得看到大家為了搶賜福而遭受皮肉傷，我們都應該遵守秩序、在一旁默默守候，媽祖的庇佑絕對不會少。（編輯：連宜方）資料參考：全國宗教資訊網－搶轎鍾秀雋，〈彰化搶轎古今談（一）│大甲媽會興是彰化人炒起來的！〉（民俗亂彈，2017年3月）鍾秀雋，〈彰化搶轎古今談（二）│南瑤宮管理爭議，是搶轎文化的內在動機〉（民俗亂彈，2017年3月）