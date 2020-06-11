氣候驟變！澎馬公第三漁港內500尾烏魚暴斃

▲初步研判第三漁港東面港區為封閉式，海水置換率較低，死亡的都是耗氧量較高的烏魚，可能因連日豪雨，之後又突然飆高溫，造成水中含氧量嚴重不足。（圖／記者張塵攝，2020.06.11）

▲農漁局找來平台船及臨時工在港邊清理魚屍，並裝滿好幾大簍死魚，初步統計約有500尾的烏魚，研判死亡時間已有數日，魚體都已發出惡臭。（圖／記者張塵攝，2020.06.11）

澎湖馬公第三漁港東邊港區11日上午突然傳出有大約500尾烏魚暴斃死亡，翻白肚的魚屍散布在港區之內相當怵目驚心，而且死亡的都是單一物種「烏魚」；事件發生之後農漁局長陳晶卉、環保局等單位皆派員前往關切，水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅懷疑，連日來因為梅雨季節造成天氣不穩定，有可能是水中溶氧度不足造成耗氧量較高的烏魚死亡。馬公漁港安檢所上午進行港區例行性巡邏任務時，在第三漁港拍賣場的東側碼頭附近，發現海面上漂浮大量的烏魚，因日前第二漁港發生中油漏油事件，岸巡人員立即通報澎湖縣政府環保局、農漁局、海洋生物研究中心等單位前往了解調查，海生中心主任謝恆毅、農漁局長陳晶卉及環保局科長唐靜慧都趕往現場，希望釐清烏魚大量暴斃的原因。謝恆毅表示，經初步研判第三漁港東面港區為封閉式，海水置換率較低，死亡的都是耗氧量較高的烏魚，可能因連日豪雨，之後幾天又突然飆高溫，造成海中浮游生物大量繁殖，加上現在是珊瑚產卵季節，都會造成水中含氧量嚴重不足，當然也不排除是家庭污水排放、漁船任意排放廢油及水質環境惡化等因素，至於確切發生魚群暴斃的原因，還要請專家進一步詳細調查才能確定。環保局科長唐靜慧在現場會勘時，並未發現有油漬汙染的可能，因此農漁局找來平台船及臨時工，在港邊清理魚屍，並裝滿好幾大簍死魚，初步統計約有500尾的烏魚，研判死亡時間已有數日，魚體都已發出惡臭，民眾說前一晚就發現死魚，因此之後應該還會有魚屍浮出海面。