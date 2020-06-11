自幼「失去雙親」！聯絡簿曝正面思考超積極　眾人好心疼

國小、國中的學生每天都要寫家庭聯絡簿，除了記錄當天作業，還有一欄心情日記，讓學生描述生活點滴，幫助老師和家長了解學童狀況，而童言童語雖然單純直接，有時候卻意外讓人深思。有網友就分享了一位小孩子的聯絡簿日記，只見學童自述從小失去雙親住在育兒院，但想法還是很正面，讓大家好心疼。有網友在「爆廢公社」臉書分享了一張聯絡簿的照片，照片中可以看見學童在日記中的題目是「失去」，描述自己失去雙親目前住在育幼院，「有保育員和師父的照顧，可以讓我好好的讀書、吃飯，所以不要每件事都往壞處想，也要往好處想，這樣對自己很好也對別人很好。」小小年紀卻能有這樣的正面思想，讓原 PO 直呼好心疼，稱讚這位小朋友真是「懂得感恩又勇敢的好孩子」，文章發布後引發熱議，不到半天時間便獲得超過 1 萬 3 千位網友按讚。網友紛紛在底下留言回覆說，「加油孩子，你一定會越來越幸福且擁有的比別人多」、「這才幾歲，就經歷這樣的痛～嗚」、「看著看著我眼眶泛紅了...揪心」、「身為大人的我！慚愧了」、「懂得知足感恩，真的是難能可貴，希望這個孩子在成長路上一路平安快樂」、「才短短幾句話，讓我好心疼、好想哭」、「年幼的孩子能這樣思考，不知道經歷多少難過事」。（編輯：倪浩軒）