健保醫材新制惹民怨　陳時中突現身細說分明

衛福部健保署9日發出公告健保醫材新制預定將於8月上路，卻引起國內醫界一陣嘩然，普遍認為醫材有收費上限，可能造成「劣幣驅逐良幣」，最終將對國人的健康不利。對此，衛福部長陳時中今日傍晚突然現身衛福部記者室，針對此一政策進行說明。健保署新政策內容大致是將針對健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，但公告發出後，卻引發醫界反彈。陳時中表示，訂定健保自付差額特材收費上限，確實會影響醫療品質，讓民眾選擇權受限，外界也擔心一旦訂定收費天花板，超過天花板的東西都無法使用。但他認為，從實務的角度來看，訂定上限價格並非全然不對，而是有2大重點需要觀察和評估。陳時中說，一是上限價格合理與否，如果一個醫材要價新台幣10萬元，收費上限卻訂在2萬元，當然會導致很多人無法使用；二是功能、效益上的分組是否夠公平，若把效能高低的醫材都混在一起、分組分得不好，就會造成同一組別裡，比較好的醫材被排擠掉。陳時中指出，健保署這項規定，是歷經一年半討論、多方溝通討論，才漸漸形成共識，可能有些醫療團體、醫師沒有參與討論過程，才有相關疑慮。由於這項政策8月1日才上路，他也允諾會要求健保署邀請相關團體討論，共同檢視正反兩方的意見不論是功能別分類不恰當、價格不合理都可提出，搜集意見後再和專家討論。那麼，牙醫出身的陳時中，怎麼看限制價格這件事？他表示，其實他一向不贊同價格限制，很多時候會連帶限制了醫療或新科技發展，但在這次政策中，主要是訂定合理的收費範圍，而非惡意限制收費。陳時中舉例說，假設某個醫材在多數醫療院所收費都落在5萬到10萬元，因此上限價格可能訂在10萬元，只有定價落在15萬、20萬元的醫療院所才會受影響，此時各界也該思考，為何多數醫療院所都收5萬到10萬元，卻有少數要收到15萬到20萬元，這樣真的合理嗎？若醫療院所認為這項醫材確實比10萬元的醫材還要好，必須收費15萬元，那也可以拿出相關數據，經科學討論，若實證真的比較好，賣比較貴自然沒有問題。陳時中坦言，衛福部對專家訂定的功能分類、價格範圍雖有信心，但也可能掛一漏萬，目前相關表別、分類、價格都已公告出來，各界可檢視後提出疑義個案，陳時中強調，訂定這項規定，主要是站在希望民眾不要花冤枉錢的角度，若社會各界因此引起紛爭，真的沒有必要，畢竟這項政策不是實施後就不會改變，未來仍會根據實際狀況階段性調整，希望在保障醫界合理收入同時，也讓病人獲得保障。