自費醫材上限惹議！醫師曝健保署開會「真相」：只是形式

▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

衛福部健保署 9 日發出公告，健保醫材新制預定將於 8 月上路，卻引起國內醫界一陣嘩然，普遍認為醫材有收費上限，可能造成「劣幣驅逐良幣」，將對國人的健康不利。對此，衛福部長陳時中解釋，這措施是歷經一年半討論、多方溝通後才形成共識。不過，胸腔重症科醫師蘇一峰直言，健保署開會只是形式而已，「就算反對也無法逆轉政策」。蘇一峰醫師在臉書發文表示，健保署告訴大家：「別吵了！我們都有找你們醫學會派代表來開會喔！你們代表都同意喔！」但開會的真相是什麼呢？蘇一峰醫師透露 3 大關鍵：真相一：像蘇一峰醫師這種年輕講話沒份量的醫師，永遠不會被選上去當代表發聲！真相二：代表講話不正確，就沒有下次邀請了。蘇一峰醫師以親身經驗為例，曾在國家空汙會議中聽到有無良大老主張「空汙只是曾參殺人」，結果他發言砲轟後，「就再也沒有下次開會的邀請了」。真相三：主管機關就是要推這個政策了，開會只是形式而已，醫學會派出的代表就算反對也無法逆轉政策了！蘇一峰醫師最後更喊話主管機關，「有種直接來會員大會討論，包准火力四射被電到不要不要的！」網友則紛紛在底下留言回覆說，「只有嘆息」、「執政黨嫌票太多」、「現在有誰敢逆時鐘」、「官大學問大」。（編輯：倪浩軒）