解封了！鎮瀾宮大甲媽起駕　信眾雙手合十恭送媽祖

▲大甲媽祖鑾轎11日晚間11點正式從台中的鎮瀾宮起駕。（圖/截自NOWnews直播）

大甲媽祖鑾轎11日晚間11點正式從台中的鎮瀾宮起駕，展開橫跨4縣市9天8夜的遶境活動；甫進行換肝手術後的鎮瀾宮董事長顏清標，在總統府祕書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕的陪同下，堅持送媽祖上轎、起駕。

今年的大甲媽遶境活動，為因應防疫的措施，信眾參與遶境或參拜必須戴口罩，且廟方今年首次要求信眾恢復古禮，全體下跪、雙手合十，恭送媽祖；鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，神轎旁都不會超過800人，且遶境團隊每天量體溫3次，也會提醒信眾戴口罩、勤洗手、勤消毒，以最齊全的防疫措施陪媽祖遶境。