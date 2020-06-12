鸚鵡颱風最快今晚生成！「2雨區」曝光　大雨將連炸4日

▲中央氣象局及歐洲中期預報中心（ ECMWF ）系集模式 51 次模擬，顯示熱帶性低氣壓位於菲律賓群島，未來往西北移動進入南海，於今晚至明晨有發展為輕度颱風的機會。（圖／翻攝自三立準氣象· 老大洩天機）

中央氣象局今（ 12 ）日凌晨 2 時，透過路徑潛勢預測圖指出，目前熱帶性低氣壓位於菲律賓群島，未來往西北移動進入南海後，於今晚至明晨有發展為輕度颱風的機會，最新（ 11 日 20 時）歐洲中期預報中心（ ECMWF ）系集模式 51 次模擬顯示，熱帶性低氣壓今日穿過呂宋島，進入南海， 14 日在香港西方、廣東一帶登陸，雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍雲系，會為花東及南部地區帶來水氣。氣象專家吳德榮今於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨熱帶性低氣壓向北輸送的水氣增多，台東及恆春半島已有降雨。今日截至 5 時，各地區最低氣溫約 23 至 25 度，其中新北 24.3 度、南投 25.2 度、高雄 24.2 度、花蓮 22.8 度。此外， 11 日 20 時歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今至下周一（ 15 日）為晴朗炎熱的天氣，最高溫約 36 度左右，需注意防曬、嚴防中暑。今南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。氣溫方面，北部、中部、南部皆為 25 至 36 度、東部 23 至 35 度。明起至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。直至下周二至周四水氣減少，大氣恢復穩定，各地天氣晴朗「炎如盛夏」，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地部分受影響；清晨因陸風與西南風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：賴詠璿）